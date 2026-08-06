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Resumen: Avanzan los eventos centrales de la Feria de las Flores y las autoridades confirmaron bloqueos en las principales avenidas durante este viernes. Entérese de las rutas y alternativas para evitar contratiempos en la movilidad en Medellín.

¡Póngale ojo a la ruta! Estos son los bloqueos viales por el Desfile de Autos Clásicos este viernes

Una importante afectación a la movilidad en Medellín se registrará durante el viernes 7 de agosto con motivo de la edición número 29 del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, uno de los eventos centrales de la Feria de las Flores 2026.

La Secretaría de Movilidad confirmó que las restricciones de tráfico vehicular comenzarán desde las 9:30 a.m. y se extenderán hasta las 5:00 p.m. en un trazado ampliado que alcanzará los 18.7 kilómetros de recorrido.

Las interrupciones totales al tránsito afectarán arterias fundamentales del esquema vial urbano, entre las que destacan las avenidas Bolivariana, Guayabal, Regional, del Ferrocarril y Las Vegas, así como la calle San Juan y la carrera Carabobo.

Para garantizar la seguridad del público y los participantes, el Comité Operativo de Eventos de Ciudad y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) activaron los protocolos de emergencia.

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El Desfile de Autos Clásicos y Antiguos iniciará entre las 9:45 a.m. y las 10:30 a.m. desde la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), avanzando por la carrera 70 para tomar la Avenida Bolivariana hacia Belén.

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Posteriormente, cruzará el río Medellín por la calle 30 para enlazarse con la Avenida Guayabal hasta la calle 4 sur. El retorno avanzará por la Avenida Regional, la calle San Juan, Plaza Mayor, la Avenida del Ferrocarril y Carabobo, buscando la Avenida de los Industriales.

Finalmente, el trayecto continuará por la Avenida Las Vegas hasta concluir en las instalaciones de la Universidad EAFIT.

Las autoridades locales recomendaron a la ciudadanía planificar con antelación los desplazamientos, utilizar el sistema de transporte masivo e informarse en tiempo real sobre los estados de la movilidad en Medellín, ya que las restricciones viales continuarán de forma escalonada durante todo el fin de semana festivo debido a otros eventos masivos.

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