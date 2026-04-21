Resumen: El Deportivo Independiente Medellín confirmó este martes la salida del director técnico Alejandro Restrepo y su cuerpo técnico, poniendo fin a un destacado ciclo de casi dos años y 110 partidos dirigidos. Durante su gestión, el cuadro 'Poderoso' alcanzó importantes hitos, incluyendo las finales de la Liga BetPlay 2025-I y la Copa BetPlay 2026, la clasificación a la actual fase de grupos de la Copa Libertadores, y un récord histórico de 92 puntos en la reclasificación de 2025, además de promover exitosamente a varios talentos juveniles al exterior. De manera inmediata, el club anunció que Sebastián Botero asumirá como técnico encargado para liderar el proyecto deportivo, acompañado por Francisco Nájera como asistente y Santiago Gómez como preparador físico.

¡Urgente! Medellín se quedó sin técnico: así anunciaron la salida de Alejandro Restrepo, que se va en blanco

Sorpresa en el entorno ‘Poderoso’. A través de un comunicado oficial emitido la tarde de este martes, Medellín confirmó la terminación del vínculo contractual con el director técnico Alejandro Restrepo y todo su cuerpo técnico.

La salida del estratega antioqueño marca el fin de un proceso de aproximadamente dos años en el que dirigió 110 partidos, dejando un saldo de destacadas participaciones tanto en el rentado local como en el plano internacional, además de un importante legado en la promoción de las divisiones menores.

Un balance de finales y récords históricos

En su comunicado, la institución agradeció el profesionalismo de Restrepo y su equipo de trabajo —conformado por Giuliano Tiberti, Walter Rivera, Andrés Felipe Correa y Jhan Cárdenas—, resaltando el fortalecimiento del proyecto deportivo y la exportación de jóvenes talentos de la cantera al fútbol del exterior.

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Durante su ciclo en el banquillo rojo, el Deportivo Independiente Medellín alcanzó hitos significativos:

Torneos locales: El equipo disputó la gran final de la Liga BetPlay 2025-I y la reciente final de la Copa BetPlay 2026.

Competencias internacionales: Logró avanzar hasta los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana en 2024 y clasificó a la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, certamen que el club se encuentra disputando actualmente.

Récord institucional: Bajo su mando, el DIM consolidó una gran regularidad, logrando en 2025 la cifra histórica de 92 puntos en la tabla de reclasificación, lo que garantizó la presencia continua del equipo en la élite continental.

Sebastián Botero asume las riendas

Con la Copa Libertadores en curso y los retos de la Liga BetPlay, la dirigencia del Medellín actuó con rapidez para nombrar un cuerpo técnico interino.

De manera inmediata, el plantel profesional quedará a cargo de Sebastián Botero como director técnico encargado. A su lado estarán Francisco Nájera, quien asume como asistente técnico, y Santiago Gómez en la preparación física.

El club cerró el comunicado deseando éxitos a Alejandro Restrepo en sus futuros proyectos y enviando un mensaje de tranquilidad a la hinchada, reafirmando que continuarán trabajando en la planificación deportiva para cumplir con los objetivos trazados para esta temporada.

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