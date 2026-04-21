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    Tito se extravió y su familia lo está buscando, ¿lo has visto?

    Fue visto por última vez el 17 de abril en el barrio Popular 1, sector La Torre, en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Tito se extravió y su familia lo está buscando, ¿lo has visto?

    Resumen: Tito es un perrito que se salió de casa el día 17 de abril en horas de la mañana, en el barrio Popular 1, sector La Torre, en Medellín. En el momento de su desaparición llevaba puesto un buso color naranja.

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    Tito es un perrito que se salió de casa el día 17 de abril en horas de la mañana, en el barrio Popular 1, sector La Torre, en Medellín. En el momento de su desaparición llevaba puesto un buso color naranja.

    Si lo has visto o sabes de su paradero, por favor comunícate al WhatsApp 3008210285.


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