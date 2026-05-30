Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Exclusivo

    ¡Urgente! Ladrones se metieron a robar a una joyería en Sabaneta: se habrían metido por un local desocupado

    Los ladrones aprovecharon un local desocupado en Sabaneta y por ahí se metieron. Esto es lo que se sabe.

    Publicado por: Julian Medina

    1 Ladrones se metieron a robar a una joyería en Sabaneta se habrían metido por un local desocupado
    Foto: Minuto30
    ¡Urgente! Ladrones se metieron a robar a una joyería en Sabaneta: se habrían metido por un local desocupado

    Resumen: Un presunto hurto se registró en una joyería ubicada en el municipio de Sabaneta (Valle de Aburrá), luego de que delincuentes ingresaran al establecimiento, al parecer, a través de un local vecino que se encontraba desocupado. Las autoridades ya hacen presencia en el lugar para avanzar con las investigaciones, aunque por el momento se desconoce si los ladrones lograron llevarse objetos de valor o la cuantía del robo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un nuevo caso de hurto se presentó en el Valle de Aburrá, luego de que delincuentes ingresaran a una joyería ubicada en el municipio de Sabaneta.

    Según pudo conocer Minuto30, la joyería está ubicada en la calle 72sur, entre las carreras 45 y 46.

    Hasta ese unto habrían llegado delincuentes, quienes al parecer aprovecharon que el local vecino estaba desocupado, y habrían ingresado desde allí.

    Le puede interesar: Desalojan apartamento del candidato presidencial Santiago Botero tras denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar

    Las autoridades hacen presencia en la zona. Se desconoce si los delincuentes lograron llevarse millonarios objetos de valor.

    En desarrollo.

    ¡Urgente! Ladrones se metieron a robar a una joyería en Sabaneta: se habrían metido por un local desocupado

    2 Ladrones se metieron a robar a una joyería en Sabaneta se habrían metido por un local desocupado

    Foto: Minuto30

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Primavera Norte

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.