Resumen: Un presunto hurto se registró en una joyería ubicada en el municipio de Sabaneta (Valle de Aburrá), luego de que delincuentes ingresaran al establecimiento, al parecer, a través de un local vecino que se encontraba desocupado. Las autoridades ya hacen presencia en el lugar para avanzar con las investigaciones, aunque por el momento se desconoce si los ladrones lograron llevarse objetos de valor o la cuantía del robo.
Un nuevo caso de hurto se presentó en el Valle de Aburrá, luego de que delincuentes ingresaran a una joyería ubicada en el municipio de Sabaneta.
Según pudo conocer Minuto30, la joyería está ubicada en la calle 72sur, entre las carreras 45 y 46.
Hasta ese unto habrían llegado delincuentes, quienes al parecer aprovecharon que el local vecino estaba desocupado, y habrían ingresado desde allí.
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Las autoridades hacen presencia en la zona. Se desconoce si los delincuentes lograron llevarse millonarios objetos de valor.
En desarrollo.
¡Urgente! Ladrones se metieron a robar a una joyería en Sabaneta: se habrían metido por un local desocupado
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