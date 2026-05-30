¡Urgente! Ladrones se metieron a robar a una joyería en Sabaneta: se habrían metido por un local desocupado

Resumen: Un presunto hurto se registró en una joyería ubicada en el municipio de Sabaneta (Valle de Aburrá), luego de que delincuentes ingresaran al establecimiento, al parecer, a través de un local vecino que se encontraba desocupado. Las autoridades ya hacen presencia en el lugar para avanzar con las investigaciones, aunque por el momento se desconoce si los ladrones lograron llevarse objetos de valor o la cuantía del robo.