Desalojan apartamento del candidato presidencial Santiago Botero tras denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar

Resumen: La Comisaría de Familia de Cartagena ejecuta una orden de desalojo contra Santiago Botero tras una denuncia por presunta violencia intrafamiliar presentada por su esposa.

La Comisaría de Familia de Cartagena adelanta desde la madrugada de este sábado un procedimiento relacionado con una orden de desalojo contra el candidato presidencial Santiago Botero, luego de una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar presentada por su esposa, Manuela.

La denuncia señala presuntos hechos de violencia ocurridos en el contexto familiar y menciona el 28 de mayo como la fecha de los incidentes más recientes.

De acuerdo con la decisión de la Comisaría, Santiago Botero deberá desalojar la vivienda que compartía con su esposa y su hijo menor de edad, cuando su permanencia represente un riesgo para la integridad física, la salud o la seguridad de algún integrante de la familia.

Además, se le impuso la restricción de acercarse o ingresar a los lugares donde se encuentren la mujer o el menor, si las autoridades consideran que existe riesgo de intimidación o interferencia.

El procedimiento cuenta con acompañamiento de la Policía y busca permitir el ingreso de la denunciante para recuperar pertenencias personales y garantizar las medidas de protección ordenadas.

Por su parte, el abogado de Manuela manifestó a medios locales que la denuncia por violencia intrafamiliar habría sido presentada hace aproximadamente un mes y que posteriormente se habrían registrado nuevos episodios de presunta violencia psicológica y económica.

Mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes, la mujer recibe acompañamiento psicosocial por parte de profesionales asignados al caso. La situación continúa bajo evaluación de las entidades encargadas del proceso.

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