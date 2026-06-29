Incendio forestal en Altavista se ve desde el medio día; Imagen tomada en Santa Elena

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Resumen: Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona para evitar que las llamas se propaguen y lograr la liquidación total del incendio en las próximas horas.

¡Urgente! Bomberos Medellín atienden incendio forestal en el corregimiento de Altavista

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de sus redes sociales sobre una emergencia ambiental que se registra en la zona rural de la ciudad, la cual ya está siendo intervenida por los organismos de socorro.

El incendio forestal se ve desde el corregimiento de Santa Elena, según reporte ciudadano llegado a Minuto30.

Detalles de la emergencia

Ubicación: Sector El Morro, en el corregimiento de Altavista.

Operativo en marcha: Dos tripulaciones del cuerpo de Bomberos Medellín se encuentran en el lugar trabajando activamente en las labores de control y mitigación del fuego.

Balance preliminar: Afortunadamente, el mandatario local confirmó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas por la conflagración.

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Reconocimiento a los organismos de socorro

En su reporte, el alcalde aprovechó para exaltar la labor de los equipos de emergencia que atienden la situación, enviando un mensaje de gratitud: «Gracias a nuestros bomberos por su entrega y compromiso con la ciudad», puntualizó.

Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona para evitar que las llamas se propaguen y lograr la liquidación total del incendio en las próximas horas.

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