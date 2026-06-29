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    ¡Atención! Refuerzan operativo para controlar incendio forestal en Altavista con tercera tripulación

    Hasta el momento, y gracias a la rápida acción de los bomberos, se mantiene el reporte inicial de cero personas lesionadas

    Publicado por: SoloDuque

    tercera tripulación de bo,beroos llega a altavista para atencion de incendio forestal
    Foto: DAGRD
    ¡Atención! Refuerzan operativo para controlar incendio forestal en Altavista con tercera tripulación

    Resumen: El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de Medellín ha emitido un nuevo reporte sobre la emergencia ambiental que se desarrolla en el corregimiento de Altavista.

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    Minuto30.com .- El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de Medellín ha emitido un nuevo reporte sobre la emergencia ambiental que se desarrolla en el corregimiento de Altavista.

    Debido a la magnitud de la conflagración, las autoridades han decidido intensificar los esfuerzos en la zona para agilizar la liquidación del fuego:

    Refuerzo de personal: Una tercera tripulación del cuerpo de Bomberos Medellín se ha sumado oficialmente a las labores de mitigación en el sector de El Morro.

    Trabajo interinstitucional: La emergencia continúa siendo atendida bajo la coordinación del DAGRD y la Alcaldía de Medellín, quienes mantienen el monitoreo constante del área.

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    Objetivo principal: Los equipos de emergencia siguen trabajando ininterrumpidamente en el terreno para lograr el control total de las llamas y evitar su propagación.

    Hasta el momento, y gracias a la rápida acción de los bomberos, se mantiene el reporte inicial de cero personas lesionadas y ninguna vivienda afectada por el fuego en esta zona rural de la ciudad.

    En contexto: ¡Urgente! Bomberos Medellín atienden incendio forestal en el corregimiento de Altavista

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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