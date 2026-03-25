Resumen: Una camioneta de estacas se quedó presuntamente sin frenos este miércoles y cayó a una quebrada en el sector La Francia (Calle 110 #50-17), provocando un incendio que afecta a varias viviendas. Unidades de Bomberos y personal de salud atienden la emergencia, mientras crece la incertidumbre sobre el conductor, de quien aún no se sabe si logró evacuar el vehículo antes de las llamas.

¡Urgente! Grave accidente en Andalucía la Francia: un carro se fue al vacío y se incendió

Un impactante accidente se registró la mañana de este miércoles, 25 de marzo, en el sector de La Francia (Calle 110 #50-17), cuando una camioneta de estacas, que aparentemente sufrió una falla en sus frenos, perdió el control y cayó al lecho de una quebrada.

El incidente, reportado cerca de las 10:25 a.m., escaló rápidamente en gravedad debido a que el vehículo se incendió tras el impacto. Las llamas se propagaron con fuerza, afectando de manera preliminar a varias viviendas aledañas a la zona del siniestro.

Operativo de rescate en curso

En el lugar de los hechos se vive una situación de máxima tensión. El Cuerpo Oficial de Bomberos se encuentra en la zona combatiendo el fuego y realizando labores de enfriamiento. Al operativo se han sumado una ambulancia y personal de salud en moto para atender a los posibles heridos.

Le puede interesar: Se le fue la mano… Capturan a atleta sin brazos que al parecer asesinó a tiros a un hombre

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Incertidumbre sobre el conductor

La principal preocupación de los organismos de socorro y la comunidad radica en el paradero del conductor de la camioneta. Hasta el momento, no se ha podido confirmar si el hombre logró salir del vehículo antes de que fuera consumido por las llamas o si quedó atrapado tras la caída a la quebrada.

Las autoridades mantienen acordonada el área para facilitar el ingreso de maquinaria y personal especializado, mientras se espera un reporte oficial sobre el estado de las personas afectadas y el balance de los daños materiales en las viviendas.

¡Urgente! Grave accidente en Andalucía la Francia: un carro se fue al vacío y se incendió