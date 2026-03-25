Se le fue la mano… Capturan a atleta sin brazos que al parecer asesinó a tiros a un hombre

Resumen: El reconocido atleta amputado cuádruple Dayton James Webber fue arrestado en Virginia tras ser acusado de asesinar a tiros a Bradrick Michael Wells durante una discusión dentro de su vehículo en Maryland. El deportista de 27 años, famoso por competir a nivel profesional en la liga de cornhole, habría huido con el cuerpo de la víctima antes de abandonarlo en el patio de una casa. Tras ser localizado en un centro médico, Webber enfrenta ahora cargos de asesinato y uso de arma de fuego, en un caso que ha impactado al país por el contraste entre su historia de superación y la gravedad del crimen.

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Un caso que ha conmocionado a la opinión pública en Estados Unidos se dio a conocer en los últimos días. Dayton J. W., un reconocido atleta de 27 años que nació sin brazos ni piernas, fue capturado y acusado de asesinar a tiros a un hombre durante una discusión en el estado de Maryland.

Dayton, quien saltó a la fama como el primer amputado cuádruple en competir profesionalmente en la liga de cornhole (un popular deporte de lanzamiento) e incluso fue protagonista de reportajes en ESPN, pasó de ser una historia de resiliencia a enfrentar cargos por homicidio en primer y segundo grado.

El crimen y la huida

Según el reporte de la Oficina del Alguacil del Condado de Charles, los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo. El hombre se encontraba conduciendo su vehículo —adaptado para su condición— en la zona de La Plata, Maryland, cuando se desató una fuerte discusión con Bradrick Michael Wells, de 27 años, quien viajaba como pasajero en el asiento delantero.

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Las autoridades indican que Dayton le habría disparado a Wells dentro del auto. Posteriormente, el atleta condujo con el cuerpo de la víctima durante varios kilómetros antes de abandonarlo en el patio de una vivienda en Charlotte Hall.

Captura en Virginia

Tras el hallazgo del cuerpo por parte de un vecino, se inició una persecución que terminó en Charlottesville, Virginia, a más de 240 kilómetros de la escena del crimen. El hombre fue localizado en un hospital buscando atención médica por un problema de salud no especificado y, tras recibir el alta, fue detenido como fugitivo de la justicia.

Reacción de la comunidad deportiva

La American Cornhole League (ACL) emitió un breve comunicado afirmando estar al tanto de la “situación legal activa” y evitó hacer comentarios adicionales. Por su parte, investigadores señalaron que, a pesar de su discapacidad física, esta persona era un tirador experimentado, como lo demostraban diversos videos en sus redes sociales donde se le veía manipulando armas de fuego con gran precisión.

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