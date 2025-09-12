¡Qué 24 tan movido! Tembló en Colombia, y el epicentro fue en Antioquia
Foto: Archivo
¡Urgente! Fuerte terremoto en Rusia activa alerta de tsunami en el pacífico

Resumen: Este no es el primer sismo que se registra en Kamchatka en las últimas semanas. El pasado 30 de julio, la región fue sacudida por un terremoto de 8.8, el más fuerte desde 1952

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió la península de Kamchatka, en Rusia, a las 9:37 p.m., hora local de Colombia.

El sismo, de profundidad superficial, se sintió con gran intensidad en la región y generó una alerta de tsunami para la zona del Pacífico, emitida por el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS).

terremoto rusia

Imagen: @sgcol

Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo como epicentro la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky.

Este no es el primer sismo que se registra en Kamchatka en las últimas semanas. El pasado 30 de julio, la región fue sacudida por un terremoto de 8.8, el más fuerte desde 1952.

Alerta de tsunami en el pacífico, por fuerte terremoto en Rusia

Alerta de tsunami en el pacífico, por fuerte terremoto en Rusia

Lea también: ¿Tsunami en Colombia? Dimar se pronuncia por fuerte terremoto en Rusia

Aquí más Noticias I

terremoto rusia

Imagen: @sgcol

nternacionales

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad