¡Urgente! Fuerte terremoto en Rusia activa alerta de tsunami en el pacífico

Minuto30.com .- Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió la península de Kamchatka, en Rusia, a las 9:37 p.m., hora local de Colombia.

El sismo, de profundidad superficial, se sintió con gran intensidad en la región y generó una alerta de tsunami para la zona del Pacífico, emitida por el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS).

Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo como epicentro la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky.

Este no es el primer sismo que se registra en Kamchatka en las últimas semanas. El pasado 30 de julio, la región fue sacudida por un terremoto de 8.8, el más fuerte desde 1952.

