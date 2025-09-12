¿Tsunami en Colombia? Dimar se pronuncia por fuerte terremoto en Rusia

Sin novedad pero manteniendo la alarma, así se vio el mar de Colombia al medio día del 30 de julio, por alerta de tsunami en el pacífico, tras terremoto de 8.8 en Rusia: Foto. UNGRD

Resumen: El anuncio fue realizado a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

Minuto30.com .- La Dirección General Marítima de Colombia (DIMAR) ha informado que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico del país, a pesar del fuerte sismo de magnitud 7.7 que se registró en la península de Kamchatka, Rusia.

El anuncio, realizado a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), busca llevar tranquilidad a la población costera de Colombia.

El sismo, que se presentó a las 9:37 p.m., hora local de Colombia, generó una alerta de tsunami en la zona del Pacífico ruso. Sin embargo, las autoridades colombianas, tras un análisis riguroso de la información, descartaron cualquier riesgo para la costa del país.

