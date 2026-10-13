Resumen: Un sismo de magnitud 5.0 y 149 kilómetros de profundidad se registró a las 4:24 p. m. de este martes, 13 de octubre de 2026, con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano. A pesar de la distancia, el movimiento telúrico fue percibido con claridad en Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, especialmente en pisos altos y zonas de ladera, sin que hasta el momento las autoridades locales ni los organismos de socorro hayan reportado personas lesionadas o afectaciones en la infraestructura.

¡Urgente! Fuerte temblor sacudió a Colombia hace nada y se sintió en Medellín y el Valle de Aburrá

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió el centro y noroccidente de Colombia en la tarde de este martes, 13 de octubre de 2026. De acuerdo con el boletín oficial actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró exactamente a las 4:24 p. m. (hora local) y tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

El evento sísmico presentó una profundidad de 149 kilómetros, característica propia del conocido «nido sísmico de Bucaramanga», una de las zonas de mayor actividad geológica del continente. Debido a esta profundidad intermedia, las ondas sísmicas lograron propagarse con facilidad hacia distintas regiones del territorio nacional.

A pesar de los cientos de kilómetros de distancia que separan a la meseta santandereana del departamento de Antioquia, el temblor se percibió de manera clara en Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, como Bello, Envigado, Itagüí y Sabaneta. Habitantes de edificaciones altas y zonas de ladera reportaron a través de redes sociales la oscilación de lámparas, ventanas y estructuras durante varios segundos.

Le puede interesar: Dos extranjeros muertos y más de 100 intoxicados deja balance de salud tras evento masivo en Medellín

Hasta el momento, los organismos de socorro y autoridades locales de gestión del riesgo no han reportado emergencias, personas lesionadas ni afectaciones materiales en el Valle de Aburrá ni en el departamento de Santander.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró su llamado a la ciudadanía para que ingrese a sus canales oficiales y diligencie el formulario de reporte de sismo sentido, una herramienta clave para consolidar el mapa de intensidad macroe sísmica del evento.

¡Urgente! Fuerte temblor sacudió a Colombia hace nada y se sintió en Medellín y el Valle de Aburrá