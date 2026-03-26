¡Urgente! Fico Gutiérrez confirmó que se levanta el pico y placa en Medellín por unos días

Algunas vías están exentas del Pico y Placa

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Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la suspensión del Pico y Placa desde el lunes 30 de marzo hasta el 6 de abril para facilitar el flujo de viajeros durante la Semana Santa. Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el orden en eventos religiosos, la administración dispondrá de un acompañamiento permanente de la Policía y agentes de tránsito en las principales vías de acceso y salida. Bajo la premisa de que la vida es la prioridad, el mandatario instó a los ciudadanos a revisar el estado mecánico de sus vehículos y sus documentos antes de iniciar cualquier trayecto por carretera.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la restricción de Pico y Placa quedará suspendida en toda la ciudad durante la Semana Mayor. La medida busca agilizar el tránsito de los miles de viajeros que entrarán y saldrán de la capital antioqueña, así como dinamizar los desplazamientos internos hacia los centros de culto y eventos religiosos.

La suspensión temporal de la norma iniciará formalmente el lunes 30 de marzo y se mantendrá vigente durante toda la semana festiva. Los conductores podrán circular sin restricciones hasta el lunes 6 de abril, fecha en la que la medida retornará a su programación y horarios habituales.

Seguridad y acompañamiento en las vías

Para garantizar el orden público y la seguridad vial, la administración municipal dispondrá de un operativo especial. “Vamos a tener acompañamiento permanente de Policía y agentes de tránsito tanto en las vías de ingreso y salida como en los eventos religiosos con mayor afluencia”, aseguró el mandatario local.

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El llamado a la prevención

Bajo la premisa de que “la vida es la prioridad”, Gutiérrez instó a los ciudadanos a actuar con responsabilidad antes de emprender cualquier trayecto por carretera. El alcalde enfatizó en tres recomendaciones clave para los viajeros:

Realizar una revisión técnico-mecánica rigurosa del vehículo.

Verificar la vigencia de todos los documentos legales.

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Consultar previamente el estado de las vías para evitar contratiempos.

Con este plan de contingencia, la Alcaldía de Medellín espera reducir los índices de accidentalidad y asegurar que la temporada transcurra bajo condiciones de movilidad óptimas para residentes y visitantes.

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