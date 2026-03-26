Más cobertura, más alimentación: así se transforma Buen Comienzo 365

Resumen: El programa Buen Comienzo 365 amplía su cobertura en Medellín y garantizará alimentación a niños todos los días del año.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la expansión del programa Buen Comienzo 365, que ahora llegará a las 16 comunas y cinco corregimientos, con el objetivo de garantizar alimentación permanente a la primera infancia.

“El hambre no sale de vacaciones”, afirmó el mandatario al explicar que esta estrategia busca asegurar que niñas y niños reciban apoyo nutricional durante los 365 días del año, incluyendo fines de semana y temporadas de receso como Semana Santa.

Con la ampliación de Buen Comienzo 365, el programa pasa de cubrir zonas priorizadas como Popular, Santa Cruz, Manrique y Villa Hermosa, a tener presencia en toda la ciudad, fortaleciendo una de las principales apuestas sociales de la administración.

Durante el receso de Semana Santa, los beneficiarios recibirán paquetes alimentarios para sus hogares, compuestos por cereales fortificados, proteínas, lácteos y alimentos ricos en vitaminas y minerales, diseñados para garantizar su adecuado desarrollo.

En la modalidad institucional, han entregado más de 42.500 raciones alimentarias para fines de semana, y cerca de 8.730 menores con desnutrición crónica han sido atendidos.

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Además, en la modalidad familiar, dirigida a mujeres gestantes y lactantes, han realizado alrededor de 14.600 entregas de paquetes alimentarios en lo corrido de 2026, consolidando el impacto de Buen Comienzo 365 en diferentes etapas de la vida.

Según la alcaldía, estas acciones han permitido reducir significativamente los índices de desnutrición infantil. Mientras en 2023 la cifra era del 1.1 %, en 2025 descendió a 0.4 %, marcando uno de los niveles más bajos en la historia de la ciudad.

El alcalde también destacó que, entre 2024 y 2026, no se han registrado muertes por desnutrición aguda en menores de cinco años, lo que representa un avance clave en materia de salud pública.

Con esta expansión, Buen Comienzo 365 se consolida como uno de los programas bandera de la ciudad, enfocado no solo en la alimentación, sino también en el desarrollo integral de la primera infancia, a través de acompañamiento pedagógico, bienestar social y fortalecimiento de las condiciones de los equipos educativos.

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