Resumen: En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó el hallazgo de un artefacto explosivo no detonado tras los atentados de anoche. La Policía y el equipo antiexplosivos ya están en la zona para realizar una detonación controlada. Un consejo de seguridad se lleva a cabo para tomar medidas ofensivas y blindar la ciudad.

¡Urgente! Fico confirmó que habían más explosivos en Loreto: va a haber una explosión en los próximos minutos

La presencia de la fuerza pública en el sector donde ocurrieron los atentados de anoche en Medellín ha llevado al hallazgo de un artefacto explosivo que no se activó. Así lo confirmó el alcalde Fico Gutiérrez, quien informó que el equipo antiexplosivos de la Policía está en la zona y se prepara para una detonación controlada en los próximos minutos.

Desde anoche, las autoridades han mantenido un control estricto en el área, con un monitoreo constante que permitió identificar la carga explosiva durante la madrugada. El hallazgo ha puesto a la ciudad en máxima alerta y subraya la complejidad y el peligro de los actos terroristas registrados.

El alcalde Gutiérrez también anunció que se está llevando a cabo un consejo de seguridad para tomar medidas y responder de manera ofensiva a los hechos. El objetivo principal es dar con los responsables y blindar a Medellín de la amenaza de grupos terroristas.

Lea también: Más que deporte: el Gran Parque Medellín será un espacio para el esparcimiento familiar y la cultura

La rápida respuesta de la fuerza pública y los equipos especializados en la detección y desactivación de explosivos busca garantizar la seguridad de la ciudadanía y evitar que se presenten nuevas víctimas. El alcalde reiteró su compromiso de no permitir que la impunidad se apodere de la ciudad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

¡Urgente! Fico confirmó que habían más explosivos en Loreto: va a haber una explosión en los próximos minutos