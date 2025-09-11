Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Gran Parque Medellín avanza con una inversión de más de $11.000 millones para la construcción de senderos, circuitos de trote, ciclorruta para niños y zonas verdes.

Más que deporte: el Gran Parque Medellín será un espacio para el esparcimiento familiar y la cultura

La Alcaldía de Medellín avanza con una ambiciosa iniciativa de transformación urbana que busca renovar por completo uno de los sectores más importantes de la ciudad.

El proyecto Gran Parque Medellín, que contempla una inversión superior a los $11.000 millones, ya está en marcha con el inicio de una de sus cinco fases más esperadas: el Parque Central.

Este nuevo espacio se consolidará como un epicentro de recreación y deporte al aire libre para todos los ciudadanos.

Esta fase inicial se enfocará en la conformación de 1.2 kilómetros de senderos peatonales, diseñados para el disfrute de caminatas familiares y paseos tranquilos. Además, se adecuarán cuatro circuitos internos de trote, cada uno con una extensión de 400 metros, que serán ideales para los amantes del running y el ejercicio diario.

Pero el Parque Central no será solo un lugar para el ejercicio físico. El diseño del proyecto es integral y busca ofrecer múltiples opciones de esparcimiento para todas las edades.

Lea también: Colombia se despide del Mundial de Tiro con Arco tras la eliminación de Arcila y Enríquez

Contará con un teatrino al aire libre, un espacio ideal para presentaciones culturales y artísticas, y una ciclorruta segura diseñada especialmente para que los niños puedan aprender y practicar sin riesgos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Para complementar la experiencia, el parque también tendrá un gimnasio al aire libre con equipos modernos, así como módulos comerciales y quioscos para la venta de alimentos y bebidas, perfectos para una pausa en medio de la diversión.

El Gran Parque Medellín se suma a la construcción del nuevo complejo acuático Carlos Mauro Hoyos y al Mar Medellín.

En los próximos meses, se proyecta que en noviembre del presente año, inicie la obra para el mejoramiento de la pista de BMX Mariana Pajón y de la Unidad Deportiva María Luisa Calle.

Se espera que este nuevo pulmón urbano esté listo en tan solo seis meses, transformando así esta zona de la ciudad en un espacio mucho más verde, accesible y seguro para todos.

Más noticias de Medellín