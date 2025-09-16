Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El niño de 4 años, Nairkel Aldrain, que se encontraba en estado crítico tras ser brutalmente golpeado presuntamente por Cristian Alexis González, alias "Lámpara", falleció. El menor luchó por su vida en la UCI, pero no resistió. El alcalde Federico Gutiérrez se encuentra en el hospital.

¡Urgente! Falleció el niño de 4 años que fue brutalmente golpeado presuntamente por alias Lámpara

Hace pocos minutos, Minuto30 conoció que el niño de 4 años, que estaba en estado crítico luego de ser brutalmente golpeado al parecer por alias lámpara, falleció.

Según se pudo conocer, el menor, identificado como Nairkel Aldrain, falleció producto de la golpiza que le habría propinado Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara.

Lea también: Operativo en Paloquemao: 10 integrantes de la red criminal ‘El Dorado’ caen con 75 millones de pesos

El menor de 4 años luchó durante las últimas horas e incluso estuvo recluido en una UCI, pero lastimosamente no resistió la golpiza.

El alcalde, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En desarrollo.