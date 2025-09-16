¡Urgente! Falleció el niño de 4 años que fue brutalmente golpeado presuntamente por alias Lámpara

Resumen: El niño de 4 años, Nairkel Aldrain, que se encontraba en estado crítico tras ser brutalmente golpeado presuntamente por Cristian Alexis González, alias "Lámpara", falleció. El menor luchó por su vida en la UCI, pero no resistió. El alcalde Federico Gutiérrez se encuentra en el hospital.
Hace pocos minutos, Minuto30 conoció que el niño de 4 años, que estaba en estado crítico luego de ser brutalmente golpeado al parecer por alias lámpara, falleció.
Según se pudo conocer, el menor, identificado como Nairkel Aldrain, falleció producto de la golpiza que le habría propinado Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara.
El menor de 4 años luchó durante las últimas horas e incluso estuvo recluido en una UCI, pero lastimosamente no resistió la golpiza.
El alcalde, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia.
En desarrollo.
Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia.
Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro.
Luchó durante 3 días para mantenerse con vida.
No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron…
