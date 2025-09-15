Resumen: En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fiscalía, diez presuntos integrantes del grupo criminal ‘El Dorado’ fueron capturados en el barrio Paloquemao, en Bogotá. Durante la acción, las autoridades incautaron más de 75 millones de pesos en efectivo y 26 equipos de cómputo, utilizados para sus actividades delictivas.

Operativo en Paloquemao: 10 integrantes de la red criminal ‘El Dorado’ caen con 75 millones de pesos

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de diez personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial ‘El Dorado’, que operaba en la capital del país.

La acción se desarrolló en el barrio Paloquemao, en la localidad de Los Mártires, después de varios meses de seguimiento e investigación. Tropas de los batallones de Artillería de Campaña N.° 13 y de Fuerzas Especiales N.° 5, adscritas a la Décima Tercera Brigada del Ejército, ingresaron a diferentes inmuebles en articulación con agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron más de 75 millones de pesos en efectivo, 26 equipos de cómputo y otros elementos de comunicación que, según las pesquisas, habrían sido utilizados para la planeación de actividades delictivas en Bogotá. Todo el material quedó bajo custodia de la Fiscalía como evidencia para el proceso judicial.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que avanzan en la judicialización por delitos relacionados con la delincuencia organizada. La Fiscalía continuará la investigación para determinar el alcance de las operaciones de ‘El Dorado’ y su posible participación en otros hechos criminales en la ciudad.