¡Urgente! Falleció el menor al que la policía le disparó en La Regional cuando al parecer se robó una moto

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Resumen: Un tiroteo registrado la madrugada del martes 15 de septiembre en la Avenida Regional, a la altura de Viva Envigado, dejó como saldo la muerte de un menor de edad y un monumental colapso vial en el Valle de Aburrá. Las autoridades intervinieron hacia las 4:00 a. m. para frustrar el presunto hurto de una motocicleta, lo que desató un enfrentamiento armado en el que el joven resultó gravemente herido y posteriormente falleció tras ser trasladado a un centro asistencial.

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Tras el monumental trancón registrado en la mañana del martes 15 de septiembre en la Regional, se conocieron nuevos detalles sobre el operativo policial que originó el colapso vial. El enfrentamiento armado, que se desató luego de que las autoridades intentaran evitar el robo de una motocicleta, dejó inicialmente a uno de los presuntos delincuentes herido.

De acuerdo con la información del caso, los hechos ocurrieron sobre las 4:00 a. m.. Las autoridades intervinieron para frustrar el hurto, lo que provocó un intercambio de disparos. Durante el procedimiento, la Policía logró reducir a uno de los implicados, quien resultó ser un menor de edad.

El joven resultó gravemente herido en medio del tiroteo y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial ubicado en el sur del Valle de Aburrá. Sin embargo, y pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, se confirmó que el menor de edad falleció en las últimas horas debido a la severidad de las lesiones sufridas.

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El operativo y las labores de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos —a la altura de Viva Envigado— fueron la causa del gigantesco embotellamiento que afectó fuertemente la movilidad durante las primeras horas del día.

Actualmente, el caso continúa bajo estudio e investigación por parte de las autoridades para esclarecer la totalidad de los hechos.

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