Resumen: El exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no asistió a la audiencia de conciliación por el caso de Kevin Acosta y envió una comunicación en la que manifestó que no tenía intención de conciliar.

Exministro de Salud no fue a la conciliación por el caso Kevin Acosta

El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo no asistió a la audiencia de conciliación convocada por la Fiscalía dentro de la investigación relacionada con la presunta divulgación de información reservada sobre Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció el 13 de febrero de 2026.

Durante la diligencia, la fiscal del caso dio lectura a una comunicación enviada por Jaramillo, en la que manifestó que no tenía intención de participar en una conciliación por los hechos que dieron origen a la actuación.

“Manifiesto de manera expresa, libre y voluntaria que no acudiré a la audiencia de conciliación fijada y que no es mi intención conciliar respecto de los hechos que dieron origen a la citación de la referencia”, señaló el exfuncionario en el documento leído durante la audiencia.

La actuación está relacionada con una indagación por el presunto delito de revelación de secretos, luego de que durante un acto oficial se hicieran públicos detalles relacionados con la información médica del menor.

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La Fiscalía había citado a Jaramillo y a la madre de Kevin Acosta, Yudy Katherine Pico, a una audiencia de conciliación.

La representación de las víctimas manifestó, por su parte, que tampoco contempla una conciliación frente a los hechos y sostuvo que su objetivo es que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y establezcan las responsabilidades correspondientes.

El abogado Manuel Villanueva, representante de la familia, afirmó que la actuación no busca una negociación económica, sino avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias relacionadas con la muerte del menor y la divulgación de su información médica.

El caso también tiene otra línea de investigación. En agosto, la Fiscalía anunció actuaciones contra cuatro personas vinculadas a la Nueva EPS por el posible delito de homicidio culposo, relacionadas con presuntas fallas en la atención y el suministro del tratamiento que requería Kevin por su hemofilia.

Además, la Fiscalía compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al entonces presidente Gustavo Petro por hechos relacionados con el caso, según reportaron medios nacionales.

Las distintas actuaciones continúan en curso y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar eventuales responsabilidades.

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