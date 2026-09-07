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    ¡Se le fue encima! Identifican al taxista que le ‘tiró’ el carro a un recolector en Medellín

    Una maniobra en plena calle terminó con una llanta sobre el pie de un recolector de basuras. El taxista fue citado por las autoridades.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se le fue encima! Identifican al taxista que le 'tiró' el carro a un recolector en Medellín
    Captura del video de redes sociales.
    ¡Se le fue encima! Identifican al taxista que le ‘tiró’ el carro a un recolector en Medellín

    Resumen: Un taxista en Medellín fue identificado tras pasarle una llanta sobre el pie a un recolector de Emvarias. El vehículo fue inmovilizado y el conductor fue citado.

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    Un taxista en Medellín fue identificado por la Secretaría de Movilidad luego de protagonizar una peligrosa maniobra que terminó con un recolector de Emvarias afectado en uno de sus pies. El hecho ocurrió durante la noche del pasado miércoles en el barrio La Francia, en Santa Cruz.

    El incidente se presentó en la carrera 49C con calle 108, donde el vehículo recolector adelantaba su ruta habitual.

    Para continuar con el recorrido, el automotor debía realizar una maniobra en reversa, por lo que uno de los trabajadores, se ubicó en la vía para señalizar y controlar el tránsito.

    Mientras realizaba esta labor, el trabajador observó que un taxi circulaba por la calle 108 y le indicó al conductor que debía detenerse. Sin embargo, según el reporte, el vehículo continuó su marcha y la llanta delantera derecha terminó pasando sobre el pie derecho del recolector.

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    El conductor no se detuvo después de lo ocurrido ni habría prestado atención al trabajador. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del sector y las imágenes permitieron avanzar en la identificación del taxista involucrado.

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    Tras identificar al conductor, la Secretaría de Movilidad lo citó a un proceso contravencional. Además, el vehículo fue inmovilizado mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

    Por su parte, la Fundación Universidad de Antioquia y Emvarias coordinan acciones legales relacionadas con el caso y reiteraron el llamado a respetar y proteger a los trabajadores encargados de la limpieza de las calles.

    Según cifras entregadas por Emvarias, durante este año se han registrado 63 agresiones contra operarios recolectores y escobitas, una situación que mantiene la preocupación por las condiciones de seguridad de estos trabajadores.

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