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    ¡Urgente! Estarían siguiendo a la concejal Claudia Carrasquilla con un dron: investigan si la querían matar o perfilar

    A la concejal Claudia Carrasquilla la estarían siguiendo con el dron. La concejal se pronunciará en breve. Esto se sabe:

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Urgente! Estarían siguiendo a la concejal Claudia Carrasquilla con un dron: investigan si la querían matar o perfilar

    Resumen: Este jueves se reportó que la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, fue víctima de un posible caso de perfilamiento e intimidación luego de que se detectara y neutralizara un dron que sobrevolaba sospechosamente cerca de ella. Las autoridades descartaron preliminarmente que el dispositivo contuviera explosivos y hallaron en su interior una tarjeta de almacenamiento de video, lo que refuerza la hipótesis principal de que estaba siendo utilizado para labores de espionaje o seguimiento por parte de delincuentes, a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la funcionaria sobre el avance de la situación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Hace pocos minutos se conoció que la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, fue víctima de un posible perfilamiento por parte de delincuentes que la estarían espiando con un dron.

    Según pudo conocer Minuto30, los hechos ocurrieron este jueves, 28 de mayo, cuando personal identificó el dron cerca a la concejal.

    De inmediato fue neutralizado el dispositivo, que tenía en su interior una tarjeta para almacenar video.

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    De manera preliminar se habría descartado que este fuera un dron bomba, por lo que la principal hipótesis sería un posible perfilamiento o intimidación contra la concejal.

    La concejal se pronunciará sobre los hechos.

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    En desarrollo.

    ¡Urgente! Estarían siguiendo a la concejal Claudia Carrasquilla con un dron: investigan si la querían matar o perfilar

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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