Resumen: Este jueves se reportó que la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, fue víctima de un posible caso de perfilamiento e intimidación luego de que se detectara y neutralizara un dron que sobrevolaba sospechosamente cerca de ella. Las autoridades descartaron preliminarmente que el dispositivo contuviera explosivos y hallaron en su interior una tarjeta de almacenamiento de video, lo que refuerza la hipótesis principal de que estaba siendo utilizado para labores de espionaje o seguimiento por parte de delincuentes, a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la funcionaria sobre el avance de la situación.
Hace pocos minutos se conoció que la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, fue víctima de un posible perfilamiento por parte de delincuentes que la estarían espiando con un dron.
Según pudo conocer Minuto30, los hechos ocurrieron este jueves, 28 de mayo, cuando personal identificó el dron cerca a la concejal.
De inmediato fue neutralizado el dispositivo, que tenía en su interior una tarjeta para almacenar video.
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De manera preliminar se habría descartado que este fuera un dron bomba, por lo que la principal hipótesis sería un posible perfilamiento o intimidación contra la concejal.
La concejal se pronunciará sobre los hechos.
En desarrollo.
¡Urgente! Estarían siguiendo a la concejal Claudia Carrasquilla con un dron: investigan si la querían matar o perfilar
Mientras algunos prefieren atacar desde adentro sin reconocer la valentía de @PalomaValenciaL y el liderazgo con el que ha dado la pelea por Colombia, nosotros seguimos defendiendo los principios, la seguridad y la democracia con disciplina y convicción.
Hay quienes creen que…
— Claudia Carrasquilla Minami (@claudiacarrasq) May 28, 2026
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