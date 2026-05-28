¡Urgente! Estarían siguiendo a la concejal Claudia Carrasquilla con un dron: investigan si la querían matar o perfilar

Resumen: Este jueves se reportó que la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, fue víctima de un posible caso de perfilamiento e intimidación luego de que se detectara y neutralizara un dron que sobrevolaba sospechosamente cerca de ella. Las autoridades descartaron preliminarmente que el dispositivo contuviera explosivos y hallaron en su interior una tarjeta de almacenamiento de video, lo que refuerza la hipótesis principal de que estaba siendo utilizado para labores de espionaje o seguimiento por parte de delincuentes, a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la funcionaria sobre el avance de la situación.