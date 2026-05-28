El cuerpo de Álvaro Humberto Blandón se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente de Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de ALVARO HUMBERTO BLANDON BLANDON, de 73 años. La persona nació el 12 de diciembre de 1952 en Belalcázar, Caldas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente de Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de ALVARO HUMBERTO BLANDON BLANDON, de 73 años. La persona nació el 12 de diciembre de 1952 en Belalcázar, Caldas.

Según el reporte, el cuerpo ingresó a la sede de Medellín el pasado 22 de mayo de 2026. La entidad hizo un llamado a los familiares o personas cercanas para que se acerquen y adelanten los trámites correspondientes.

Los familiares pueden dirigirse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe de Medellín, o comunicarse a la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir mayor información.