Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de Álvaro Humberto Blandón se encuentra en Medicina Legal

    Se hace un llamado a los familiares o personas cercanas para que se acerquen a las instalaciones.

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE ALVARO HUMBERTO BLANDON
    El cuerpo de Álvaro Humberto Blandón se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente de Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de ALVARO HUMBERTO BLANDON BLANDON, de 73 años. La persona nació el 12 de diciembre de 1952 en Belalcázar, Caldas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente de Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de ALVARO HUMBERTO BLANDON BLANDON, de 73 años. La persona nació el 12 de diciembre de 1952 en Belalcázar, Caldas.

    Según el reporte, el cuerpo ingresó a la sede de Medellín el pasado 22 de mayo de 2026. La entidad hizo un llamado a los familiares o personas cercanas para que se acerquen y adelanten los trámites correspondientes.

    Los familiares pueden dirigirse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe de Medellín, o comunicarse a la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir mayor información.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Primavera Norte

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.