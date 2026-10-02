¡Urgente! Envían a prisión domiciliaria a Miguel Quintero por la investigación de corrupción en el AMVA

Resumen: El Juzgado 27 Municipal de Control de Garantías de Medellín ordenó detención domiciliaria para Miguel Quintero y otorgó la libertad a Sebastián Ortega dentro del proceso penal que se les adelanta por presunta corrupción vinculada al entorno del exalcalde Daniel Quintero. Durante la audiencia, el juez determinó que, si bien existía un riesgo potencial de interferencia en las investigaciones por parte de los procesados, no se hallaron elementos suficientes para respaldar la hipótesis de presiones a los testigos.
En el marco de las investigaciones que se adelantan por presunta corrupción, el Juzgado 27 Municipal de Control de Garantías de Medellín tomó este viernes una decisión trascendental sobre la situación jurídica de los implicados en el caso. El juez a cargo ordenó la medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria para Miguel Quintero, mientras que a Sebastián Ortega le concedió la libertad.
Durante el desarrollo de la audiencia, el togado evaluó los argumentos presentados por las partes. Según indicó el juzgado, aunque existe el riesgo de que los procesados puedan llegar a interferir en el avance del proceso judicial, no se encontraron elementos suficientes ni se avaló la hipótesis de que se estuvieran ejerciendo presiones contra los testigos.
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Esta determinación judicial se da en medio de las indagaciones por actos de corrupción que han salpicado al entorno cercano del exalcalde Daniel Quintero, un caso que se mantiene bajo la estricta lupa de las autoridades.
La noticia, que aún se encuentra en desarrollo, marca un nuevo avance en este complejo proceso judicial que ha captado fuertemente la atención de la opinión pública en la capital antioqueña.
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