¡Urgente! Envían a prisión domiciliaria a Miguel Quintero por la investigación de corrupción en el AMVA

Resumen: El Juzgado 27 Municipal de Control de Garantías de Medellín ordenó detención domiciliaria para Miguel Quintero y otorgó la libertad a Sebastián Ortega dentro del proceso penal que se les adelanta por presunta corrupción vinculada al entorno del exalcalde Daniel Quintero. Durante la audiencia, el juez determinó que, si bien existía un riesgo potencial de interferencia en las investigaciones por parte de los procesados, no se hallaron elementos suficientes para respaldar la hipótesis de presiones a los testigos.