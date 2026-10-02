20 años formando artistas: así llega el Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas

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Resumen: Medellín celebra 20 años del Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas, con talleres y actividades sobre música, danza, teatro, artes plásticas y audiovisuales.

Medellín conmemorará los 20 años del Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas para las prácticas artísticas, un espacio que durante dos décadas ha reunido a artistas, formadores, creadores y gestores culturales alrededor de la enseñanza y las diferentes formas de expresión.

La edición de este año se realizará entre el lunes 5 y el jueves 8 de octubre bajo el concepto “Prácticas en Expansión”. La programación reunirá experiencias relacionadas con las cinco redes que integran la estrategia distrital: música, danza, creación escénica, artes plásticas y audiovisuales.

De acuerdo con la alcaldía, cerca de 10.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participan actualmente en la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, señaló que estos procesos buscan generar herramientas para el desarrollo de talentos y la construcción de proyectos de vida.

El Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas nació hace dos décadas como una iniciativa de la Red de Músicas de Medellín y en esta edición amplía su alcance con la participación conjunta de las distintas disciplinas artísticas. Durante cuatro días se desarrollarán talleres, laboratorios, experiencias prácticas y espacios de conversación sobre las formas de crear, aprender y compartir conocimientos.

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La programación estará organizada alrededor de tres temas principales

El primero será la neurodiversidad, con actividades enfocadas en diferentes maneras de percibir y relacionarse con el arte.

El segundo abordará la gestión del conocimiento, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como herramientas para la creación y producción de saberes.

El tercero, Cuerpo en escena, explorará el movimiento y la expresión corporal dentro de las prácticas artísticas.

La Red de Prácticas Artísticas y Culturales cuenta con normativa oficial desde 2013 y desarrolla procesos de formación y creación en las comunas y corregimientos de Medellín.

La programación puede consultarse aquí y de la Red de Músicas. Algunas actividades requieren inscripción previa.

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