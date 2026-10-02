Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    20 años formando artistas: así llega el Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas

    Medellín celebra dos décadas del Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas para las prácticas artísticas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    20 años formando artistas: así llega el Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas

    Resumen: Medellín celebra 20 años del Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas, con talleres y actividades sobre música, danza, teatro, artes plásticas y audiovisuales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Medellín conmemorará los 20 años del Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas para las prácticas artísticas, un espacio que durante dos décadas ha reunido a artistas, formadores, creadores y gestores culturales alrededor de la enseñanza y las diferentes formas de expresión.

    La edición de este año se realizará entre el lunes 5 y el jueves 8 de octubre bajo el concepto “Prácticas en Expansión”. La programación reunirá experiencias relacionadas con las cinco redes que integran la estrategia distrital: música, danza, creación escénica, artes plásticas y audiovisuales.

    De acuerdo con la alcaldía, cerca de 10.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes participan actualmente en la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

    La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, señaló que estos procesos buscan generar herramientas para el desarrollo de talentos y la construcción de proyectos de vida.

    El Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas nació hace dos décadas como una iniciativa de la Red de Músicas de Medellín y en esta edición amplía su alcance con la participación conjunta de las distintas disciplinas artísticas. Durante cuatro días se desarrollarán talleres, laboratorios, experiencias prácticas y espacios de conversación sobre las formas de crear, aprender y compartir conocimientos.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Lea también: Le pillaron el cargamento: 600 kilos de base de coca iban escondidos en un furgón

    La programación estará organizada alrededor de tres temas principales

    • El primero será la neurodiversidad, con actividades enfocadas en diferentes maneras de percibir y relacionarse con el arte.
    • El segundo abordará la gestión del conocimiento, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como herramientas para la creación y producción de saberes.
    • El tercero, Cuerpo en escena, explorará el movimiento y la expresión corporal dentro de las prácticas artísticas.

    La Red de Prácticas Artísticas y Culturales cuenta con normativa oficial desde 2013 y desarrolla procesos de formación y creación en las comunas y corregimientos de Medellín.

    La programación puede consultarse aquí y de la Red de Músicas. Algunas actividades requieren inscripción previa.

    20 años formando artistas: así llega el Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas

    Foto de cortesía.

    20 años formando artistas: así llega el Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas

    Foto de cortesía.

    20 años formando artistas: así llega el Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas

    Foto de cortesía.

    20 años formando artistas: así llega el Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.