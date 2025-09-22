Regio Clownn y B King en México, antes de la presentación del día 15 de septiembre

Resumen: La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez ("B-King") y Jorge Luis Herrera ("Regio Clown"), quienes estaban desaparecidos desde el 16 de septiembre. El presidente Petro había pedido ayuda a su homóloga mexicana, quien confirmó que la investigación ya estaba en curso.

¡Urgente! Encontraron sin vida a B King y Regio Clown en México; esto es lo que se sabe

La Fiscalía de Estado de México ha confirmado el trágico hallazgo de los cuerpos sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez, B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown. Los artistas, que habían desaparecido hace una semana, fueron encontrados después de que se movilizara una intensa búsqueda en la que incluso intervinieron los presidentes de Colombia y México.

La última vez que se les vio fue el pasado martes, 16 de septiembre, en un gimnasio de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, donde se habían presentado días antes.

La noticia de su hallazgo pone fin a una semana de incertidumbre, que tuvo un notable giro cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó ayuda a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de X. En su mensaje, Petro aseguró que los músicos habían desaparecido tras un concierto en el estado de Sonora, una información que luego fue desmentida por fuentes cercanas a los artistas, que confirmaron que los músicos no se movieron de la capital mexicana.

La presidenta Sheinbaum respondió públicamente al llamado, asegurando que la Cancillería mexicana ya estaba en contacto con su similar colombiana y que las investigaciones estaban a cargo de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Protección Ciudadana y la Fiscalía de Ciudad de México.

La investigación continúa para determinar las causas exactas de la muerte de los artistas colombianos, en un caso que ha generado gran conmoción en la opinión pública de ambos países y que, lamentablemente, concluye con un trágico final para los dos músicos.