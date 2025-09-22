Operación militar desmantela central de comunicaciones del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia

Resumen: En una operación estratégica en El Bagre, Antioquia, el Ejército Nacional desmanteló una central de comunicaciones del Clan del Golfo. La incautación de radios y documentos clave interrumpió las líneas de mando del grupo, debilitando su capacidad para coordinar acciones criminales. Durante el operativo, un presunto miembro del grupo se sometió a la justicia.

En una operación conjunta contra las estructuras criminales del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, el Ejército Nacional logró un nuevo golpe al Clan del Golfo al localizar una central de comunicaciones que servía como eje de mando para acciones ilegales en la región.

El hallazgo se produjo en la vereda La Primavera, jurisdicción de El Bagre (Antioquia), gracias a labores de inteligencia adelantadas por soldados del Batallón de Selva N.° 57, adscritos a la Décima Primera Brigada, en coordinación con la Armada de Colombia.

En el lugar fueron incautados cuatro radios de largo alcance, varios metros de cable, baterías, una libreta con estatutos de régimen disciplinario de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y una tabla de Idioma Operacional de Combate (IOC), herramientas que presuntamente permitían el control y direccionamiento de las diferentes subestructuras criminales.

De acuerdo con información oficial, estos equipos habrían sido empleados para coordinar ataques y afectaciones contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Zaragoza, El Bagre y Segovia.

Su incautación interrumpe de manera considerable las comunicaciones internas de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario, facción del Clan del Golfo responsable de delitos en esta zona estratégica del departamento.

Durante el operativo, un presunto integrante de la organización decidió acogerse a la justicia, manifestando su intención de reincorporarse a la vida civil bajo la legalidad. Tanto el material incautado como la persona que se entregó a las autoridades quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones de rigor.

El Ejército Nacional reafirmó que, en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, continuará con operaciones sostenidas en su área de responsabilidad para garantizar la seguridad de las comunidades y mantener la estabilidad en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.