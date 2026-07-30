Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Búsqueda urgente en Medellín! Familia clama por ayuda para encontrar a Evelin Dayana, desaparecida en Belén Zafra

    La colaboración ciudadana es clave en estos momentos críticos: la joven tiene problemas siquiátricos por los que requiere medicación urgente

    Publicado por: SoloDuque

    evelin desaparecida portada
    ¡Búsqueda urgente en Medellín! Familia clama por ayuda para encontrar a Evelin Dayana, desaparecida en Belén Zafra

    Resumen: Debido a su condición médica, la interrupción de su tratamiento y los días que lleva a la intemperie, es altamente probable que se encuentre en un estado de profunda desorientación y vulnerabilidad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Angustia y desesperación vive la familia de Evelin Dayana Riaza Toro, quien se encuentra desaparecida en el suroccidente de Medellín. El caso reviste una urgencia de salud vital, ya que se trata de una paciente psiquiátrica que se encuentra desorientada en las calles de la ciudad y requiere asistencia inmediata.

    Las autoridades y sus seres queridos han desplegado una intensa campaña de búsqueda tras perderle el rastro desde el pasado 21 de julio. Según los reportes entregados por sus allegados a las autoridades, la mujer fue vista por última vez transitando por el sector de Belén Zafra (Comuna 16), y desde entonces no se tiene ninguna pista sobre su paradero.

    Alerta médica: requiere ayuda profesional y empatía

    El llamado a la comunidad ciudadana es a la solidaridad, la observación y el tacto. La familia ha sido enfática en informar que Evelin Dayana enfrenta un cuadro clínico complejo, con diagnósticos de esquizofrenia y trastorno de personalidad múltiple (doble personalidad).

    Debido a su condición médica, la interrupción de su tratamiento y los días que lleva a la intemperie, es altamente probable que se encuentre en un estado de profunda desorientación y vulnerabilidad. Por ello, se solicita a la ciudadanía que, en caso de avistarla, actúen con empatía, eviten alterarla y den aviso inmediato a las autoridades competentes para que personal capacitado pueda abordarla y ponerla a salvo.

    ¿Dónde comunicarse si tiene información?

    La colaboración ciudadana es clave en estos momentos críticos. Si usted la ha visto en su barrio, en el transporte público o deambulando por algún sector del Valle de Aburrá, por favor comuníquese de inmediato a los siguientes canales habilitados:

    Celular directo de la familia: 305 404 5379

    Línea de emergencias: 123

    Autoridad competente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación (CTI).

    evelin desaparecida

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.