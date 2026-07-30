¡Búsqueda urgente en Medellín! Familia clama por ayuda para encontrar a Evelin Dayana, desaparecida en Belén Zafra

Resumen: Debido a su condición médica, la interrupción de su tratamiento y los días que lleva a la intemperie, es altamente probable que se encuentre en un estado de profunda desorientación y vulnerabilidad

Minuto30.com .- Angustia y desesperación vive la familia de Evelin Dayana Riaza Toro, quien se encuentra desaparecida en el suroccidente de Medellín. El caso reviste una urgencia de salud vital, ya que se trata de una paciente psiquiátrica que se encuentra desorientada en las calles de la ciudad y requiere asistencia inmediata.

Las autoridades y sus seres queridos han desplegado una intensa campaña de búsqueda tras perderle el rastro desde el pasado 21 de julio. Según los reportes entregados por sus allegados a las autoridades, la mujer fue vista por última vez transitando por el sector de Belén Zafra (Comuna 16), y desde entonces no se tiene ninguna pista sobre su paradero.

Alerta médica: requiere ayuda profesional y empatía

El llamado a la comunidad ciudadana es a la solidaridad, la observación y el tacto. La familia ha sido enfática en informar que Evelin Dayana enfrenta un cuadro clínico complejo, con diagnósticos de esquizofrenia y trastorno de personalidad múltiple (doble personalidad).

Debido a su condición médica, la interrupción de su tratamiento y los días que lleva a la intemperie, es altamente probable que se encuentre en un estado de profunda desorientación y vulnerabilidad. Por ello, se solicita a la ciudadanía que, en caso de avistarla, actúen con empatía, eviten alterarla y den aviso inmediato a las autoridades competentes para que personal capacitado pueda abordarla y ponerla a salvo.

¿Dónde comunicarse si tiene información?

La colaboración ciudadana es clave en estos momentos críticos. Si usted la ha visto en su barrio, en el transporte público o deambulando por algún sector del Valle de Aburrá, por favor comuníquese de inmediato a los siguientes canales habilitados:

Celular directo de la familia: 305 404 5379

Línea de emergencias: 123

Autoridad competente: Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación (CTI).