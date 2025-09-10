Resumen: Según los reportes, el activista estaba hablando bajo una carpa ante cientos de asistentes cuando un disparo fue efectuado desde un edificio del campus

¡Urgente! En Universidad de Utah le dispararon a Charlie Kirk, aliado de Trump: esto es lo que se sabe

Minuto30.com .- En un hecho que sacude a la política estadounidense, el activista conservador Charlie Kirk fue víctima de un ataque armado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El tiroteo, que ocurrió alrededor de la 1:00 p.m., fue confirmado por la organización juvenil conservadora Turning Point USA, de la que Kirk es fundador.

Según los reportes, el activista estaba hablando bajo una carpa ante cientos de asistentes cuando un disparo fue efectuado desde un edificio del campus, a unos 200 metros de distancia. El ataque estuvo dirigido directamente contra Kirk, que recibió al menos un impacto de bala. Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA, confirmó la noticia: “Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie”.

El incidente generó una ola de reacciones en el mundo político. El presidente Donald Trump se pronunció en su cuenta de X, pidiendo oraciones por el activista conservador. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que la agencia está monitoreando la situación en la Universidad del Valle de Utah, lo que subraya la gravedad del ataque.

Minutos antes del tiroteo, Kirk había publicado en X sobre el evento: “La Universidad del Valle de Utah está ENCENDIDA y LISTA para la primera parada de regreso en la Gira del Regreso Americano”. La publicación, que celebraba el inicio de una gira, terminó convirtiéndose en un recordatorio de la violencia política que se vive en Estados Unidos.

El presunto responsable del ataque ya fue detenido por las autoridades. Las fuerzas de seguridad acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia y garantizar la seguridad de los asistentes. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el estado de salud de Kirk y el perfil del atacante.

