Resumen: Videos en redes sociales revelan el momento del ataque a disparos contra Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump, en la Universidad del Valle de Utah. El ataque conmociona al país.

¡Atención! En videos quedó el momento en que disparan contra Charlie Kirk en una Universidad de Utah

Minuto30.com .- Fuertes videos registran el momento en que el activista conservador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, fue víctima de un ataque armado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El tiroteo, que ocurrió alrededor de la 1:00 p.m., fue confirmado por la organización juvenil conservadora Turning Point USA, de la que Kirk es fundador.

Según los reportes, Kirk estaba dando una charla bajo una carpa, frente a cientos de asistentes, cuando un disparo efectuado desde un edificio cercano le impactó en el cuerpo. El ataque estuvo dirigido directamente contra el activista, que recibió al menos un impacto de bala.

Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA, la organización de la que Kirk es fundador, confirmó el ataque y pidió oraciones por su salud.

Las autoridades ya investigan los hechos; al parecer el atacante habría sido capturado.

