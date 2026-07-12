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    ¡Urgente! Empeora la situación en el Metro: cierran ocho estaciones, en dos tramos, por doble emergencia

    Se recomienda a la ciudadanía replantear sus rutas inmediatas, hacer uso de las diferentes rutas de buses urbanos y estar atentos a los canales oficiales

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de cortesía.
    ¡Urgente! Empeora la situación en el Metro: cierran ocho estaciones, en dos tramos, por doble emergencia

    Resumen: Se recomienda a la ciudadanía replantear sus rutas inmediatas, hacer uso de las diferentes rutas de buses urbanos y estar atentos a los canales oficiales

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    Minuto30.com .- La situación de movilidad en el Valle de Aburrá se complicó aún más a media mañana de este domingo. El Metro de Medellín confirmó que la Línea A sufre una severa afectación tras registrarse un segundo «incidente con persona en la vía», obligando a cerrar nuevas estaciones en la zona norte y centro de la ciudad.

    Apenas media hora después de anunciar el cierre total del tramo sur (entre Aguacatala y La Estrella), la empresa de transporte emitió una actualización urgente a las 10:39 a.m. informando que la operación de la Línea A quedó fragmentada debido a esta nueva contingencia.

    ¿Cómo está operando la Línea A en este momento?

    Actualmente, el servicio de trenes se encuentra fuertemente restringido y solo se presta de manera sectorizada en dos tramos independientes:

    Entre las estaciones Niquía y Caribe.

    Entre las estaciones Prado y Poblado.

    Ocho estaciones fuera de servicio

    La doble emergencia obligó a la evacuación inmediata de los usuarios y a la suspensión del servicio en sectores clave, afectando a estudiantes, trabajadores y familias que se movilizan este domingo. En total, ocho estaciones se encuentran cerradas hasta nuevo aviso:

    En el tramo Norte-Centro:

    Universidad

    Hospital

    En el tramo Sur:

    Aguacatala

    Ayurá

    Envigado

    Itagüí

    Sabaneta

    La Estrella

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    Esta inusual y lamentable coincidencia de dos incidentes en diferentes puntos de la línea principal ha generado represamientos de usuarios en las plataformas habilitadas y dificultades para quienes necesitan cruzar la ciudad de extremo a extremo.

    Se recomienda a la ciudadanía replantear sus rutas inmediatas, hacer uso de las diferentes rutas de buses urbanos y estar atentos a los canales oficiales del Metro, ya que el restablecimiento del servicio dependerá del tiempo que tarden las autoridades competentes en atender ambas emergencias.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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