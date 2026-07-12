¡Urgente! Empeora la situación en el Metro: cierran ocho estaciones, en dos tramos, por doble emergencia

Resumen: Se recomienda a la ciudadanía replantear sus rutas inmediatas, hacer uso de las diferentes rutas de buses urbanos y estar atentos a los canales oficiales
Minuto30.com .- La situación de movilidad en el Valle de Aburrá se complicó aún más a media mañana de este domingo. El Metro de Medellín confirmó que la Línea A sufre una severa afectación tras registrarse un segundo «incidente con persona en la vía», obligando a cerrar nuevas estaciones en la zona norte y centro de la ciudad.
Apenas media hora después de anunciar el cierre total del tramo sur (entre Aguacatala y La Estrella), la empresa de transporte emitió una actualización urgente a las 10:39 a.m. informando que la operación de la Línea A quedó fragmentada debido a esta nueva contingencia.
¿Cómo está operando la Línea A en este momento?
Actualmente, el servicio de trenes se encuentra fuertemente restringido y solo se presta de manera sectorizada en dos tramos independientes:
Entre las estaciones Niquía y Caribe.
Entre las estaciones Prado y Poblado.
Ocho estaciones fuera de servicio
La doble emergencia obligó a la evacuación inmediata de los usuarios y a la suspensión del servicio en sectores clave, afectando a estudiantes, trabajadores y familias que se movilizan este domingo. En total, ocho estaciones se encuentran cerradas hasta nuevo aviso:
En el tramo Norte-Centro:
Universidad
Hospital
En el tramo Sur:
Aguacatala
Ayurá
La Estrella
Caos dominical
Esta inusual y lamentable coincidencia de dos incidentes en diferentes puntos de la línea principal ha generado represamientos de usuarios en las plataformas habilitadas y dificultades para quienes necesitan cruzar la ciudad de extremo a extremo.
Se recomienda a la ciudadanía replantear sus rutas inmediatas, hacer uso de las diferentes rutas de buses urbanos y estar atentos a los canales oficiales del Metro, ya que el restablecimiento del servicio dependerá del tiempo que tarden las autoridades competentes en atender ambas emergencias.
🟡 (10:39 a. m.) Por incidente con persona en la vía, la línea A del metro 🚈 opera entre Niquía-Caribe y Prado-Poblado.
Estaciones fuera de servicio:
❌ La Estrella
❌ Sabaneta
❌ Itagüí
❌ Envigado
❌ Ayurá
❌ Aguacatala
❌ Hospital
❌ Universidad pic.twitter.com/lLuLhrrjNv
— Metro de Medellín (@metrodemedellin) July 12, 2026
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