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Resumen: Se recomienda a la ciudadanía replantear sus rutas inmediatas, hacer uso de las diferentes rutas de buses urbanos y estar atentos a los canales oficiales

¡Urgente! Empeora la situación en el Metro: cierran ocho estaciones, en dos tramos, por doble emergencia

Minuto30.com .- La situación de movilidad en el Valle de Aburrá se complicó aún más a media mañana de este domingo. El Metro de Medellín confirmó que la Línea A sufre una severa afectación tras registrarse un segundo «incidente con persona en la vía», obligando a cerrar nuevas estaciones en la zona norte y centro de la ciudad.

Apenas media hora después de anunciar el cierre total del tramo sur (entre Aguacatala y La Estrella), la empresa de transporte emitió una actualización urgente a las 10:39 a.m. informando que la operación de la Línea A quedó fragmentada debido a esta nueva contingencia.

¿Cómo está operando la Línea A en este momento?

Actualmente, el servicio de trenes se encuentra fuertemente restringido y solo se presta de manera sectorizada en dos tramos independientes:

Entre las estaciones Niquía y Caribe.

Entre las estaciones Prado y Poblado.

Ocho estaciones fuera de servicio

La doble emergencia obligó a la evacuación inmediata de los usuarios y a la suspensión del servicio en sectores clave, afectando a estudiantes, trabajadores y familias que se movilizan este domingo. En total, ocho estaciones se encuentran cerradas hasta nuevo aviso:

En el tramo Norte-Centro:

Universidad

Hospital

En el tramo Sur:

Aguacatala

Ayurá

Envigado

Itagüí

Sabaneta

La Estrella

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Esta inusual y lamentable coincidencia de dos incidentes en diferentes puntos de la línea principal ha generado represamientos de usuarios en las plataformas habilitadas y dificultades para quienes necesitan cruzar la ciudad de extremo a extremo.

Se recomienda a la ciudadanía replantear sus rutas inmediatas, hacer uso de las diferentes rutas de buses urbanos y estar atentos a los canales oficiales del Metro, ya que el restablecimiento del servicio dependerá del tiempo que tarden las autoridades competentes en atender ambas emergencias.