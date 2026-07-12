Resumen: Para permitir la atención de la emergencia por parte del personal operativo y las autoridades competentes, el Metro de Medellín se vio en la obligación de evacuar y cerrar temporalmente todo el tramo sur.

¡Atención! Cierran varias estaciones del Metro de Medellín en el sur del Valle de Aburrá por incidente con persona en la vía

Minuto30.com .- Un contratiempo en la movilidad del Valle de Aburrá tomó por sorpresa a los usuarios del sistema de transporte masivo en la mañana de este domingo. El Metro de Medellín informó que la Línea A se encuentra operando de manera parcial debido a una emergencia registrada en el trazado sur de la vía.

De acuerdo con el reporte oficial emitido a través de sus canales digitales sobre las 10:11 a.m., el sistema activó sus protocolos de seguridad tras registrarse un «incidente con persona en la vía».

Debido a esta delicada situación, los trenes no están recorriendo la totalidad de la línea. Por el momento, el servicio comercial de la Línea A solo se está prestando entre las estaciones Niquía y Poblado.

Estaciones fuera de servicio

Para permitir la atención de la emergencia por parte del personal operativo y las autoridades competentes, el Metro de Medellín se vio en la obligación de evacuar y cerrar temporalmente todo el tramo sur.

Si usted se dirige hacia o desde el sur del área metropolitana, tenga en cuenta que las siguientes seis estaciones se encuentran fuera de servicio:

La Estrella

Sabaneta

Itagüí

Envigado

Ayurá

Aguacatala

Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades de tránsito y el Metro recomiendan a la ciudadanía tener paciencia, buscar rutas integradas alternativas o utilizar el sistema de buses del Valle de Aburrá mientras se normaliza la situación.

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El tiempo de restablecimiento del servicio dependerá de las labores de atención en la vía. Se invita a los usuarios a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales de la empresa para conocer el momento exacto en el que las estaciones del sur vuelvan a abrir sus puertas.