¡Urgente! Dos políticos iban en el avión que se desapareció en Norte de Santander: nadie sabe nada

    Julian Medina

    Resumen: Un avión de la aerolínea SATENA (operado por SEARCA) con 15 personas a bordo desapareció este 28 de enero tras perder contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m., mientras cubría la ruta Cúcuta – Ocaña. Entre los pasajeros se encuentran el congresista Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo, lo que ha generado una gran conmoción nacional; actualmente, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Aeronáutica Civil adelantan intensas labores de búsqueda en la zona para localizar la aeronave de matrícula HK4709.

    Las autoridades colombianas han declarado el estado de emergencia tras la desaparición de un avión de la aerolínea SATENA que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña. El avión, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 operado por la empresa SEARCA, perdió contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de hoy.

    Detalles del vuelo y pasajeros

    El vuelo NSE 8849 despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 a. m. y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña aproximadamente a las 12:05 p. m. Sin embargo, minutos antes de su llegada, el rastro de la aeronave desapareció de los radares.

    A bordo se encontraban 13 pasajeros y 2 tripulantes. Entre los ocupantes se ha confirmado la presencia de figuras políticas de relevancia regional y nacional:

    Diógenes Quintero: Representante a la Cámara y reconocido líder del Catatumbo.

    Carlos Salcedo: Candidato a las Curules de Paz.

    Labores de búsqueda y rescate

    Ante la pérdida de comunicación, SATENA y la Aeronáutica Civil activaron de inmediato los protocolos de búsqueda. Las operaciones se coordinan actualmente con:

    El Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que ha desplegado unidades aéreas para sobrevolar la zona montañosa del Catatumbo, específicamente entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.

    La Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil.

    Información para familiares

    La aerolínea ha dispuesto la línea telefónica (601) 919 3333 para que los familiares de las personas a bordo puedan recibir información oficial y asistencia directa.

    Hasta el momento, las condiciones meteorológicas y la difícil topografía de la región representan el mayor desafío para los equipos de rescate. Se espera que en las próximas horas se emita un nuevo reporte oficial sobre el paradero del avión y sus ocupantes.

    Julian Medina

    Jefe de redacción.


