Resumen: Una aeronave de Satena con 15 personas a bordo desapareció en Norte de Santander. Perdió contacto con el radar entre La Playa de Belén y Hacarí.

¡Tragedia aérea en el Norte de Santander! Avioneta con al menos 15 personas a bordo desapareció del radar

Las autoridades aeronáuticas confirmaron la pérdida de comunicación con una aeronave de la aerolínea estatal Satena, identificada con la matrícula HK4709, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña.

El último contacto con el aparato se registró alrededor del mediodía de este miércoles 28 de enero, cuando el transpondedor dejó de emitir señal de manera abrupta, lo que encendió las alarmas en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información oficial, a bordo viajaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, para un total de 15 personas.

Según reportó la Aeronáutica Civil, el vuelo tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Ocaña; sin embargo, la comunicación se perdió cuando la aeronave sobrevolaba una zona montañosa y de difícil acceso, entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en Norte de Santander.

Ante la desaparición del rastro electrónico, la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate y dispuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores en terreno.

La ministra de Transporte se pronunció sobre la situación a través de su cuenta oficial en X, donde confirmó la activación de los protocolos y el acompañamiento institucional:

“La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta–Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes”, señaló la funcionaria.

Por su parte, organismos de socorro como la Defensa Civil y unidades del Ejército Nacional permanecen en alerta para apoyar las labores de búsqueda, una vez se precise un posible punto de localización.

La incertidumbre crece entre los familiares de los ocupantes, mientras el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil insisten en que toda la información oficial será divulgada únicamente por los canales institucionales.

Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido con el vuelo HK4709, y las autoridades continúan recopilando datos para esclarecer las causas de la pérdida de comunicación en una de las rutas más complejas del nororiente colombiano.

