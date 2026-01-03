Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En una declaración que ha elevado la tensión diplomática a un punto crítico, el presidente Donald Trump acusó directamente a Gustavo Petro de liderar industrias dedicadas a la producción de cocaína y de enviarla hacia Estados Unidos, lanzando la fuerte advertencia de que el mandatario colombiano "tiene que cuidar su trasero". Trump afirmó poseer información sobre "fábricas" de droga operando bajo el amparo del gobierno de Colombia y advirtió que cualquier nación involucrada en el narcotráfico se ha convertido en un objetivo militar para su administración. Por su parte, Petro ha calificado estas acusaciones como "infundadas" y producto del engaño, defendiendo su integridad y alertando que cualquier agresión externa sería considerada una declaración de guerra contra la soberanía nacional.

¡Urgente! Donald Trump aseguró que Petro está “haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos”

En una jornada marcada por la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump ha redirigido su ofensiva retórica hacia el mandatario colombiano, Gustavo Petro. Durante sus recientes comparecencias tras el operativo en Venezuela, Trump endureció sus señalamientos, vinculando directamente al jefe de Estado de Colombia con la fabricación y exportación masiva de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Acusaciones directas de “fábricas de droga”

El mandatario republicano no se limitó a criticar las políticas de seguridad de Colombia, sino que afirmó tener pruebas de la existencia de centros de producción industriales operados bajo la sombra del gobierno colombiano.

“Él tiene fábricas, tiene industrias donde produce esta droga. Él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos. Él sí tiene que cuidar su trasero”, sentenció Trump, elevando el tono de la amenaza a un nivel personal y directo.

Le puede interesar: Donald Trump confirmó que se hará cargo de Venezuela hasta que logre una transición que garantice la paz

Trump subrayó que su administración tiene identificadas al menos tres grandes plantas de fabricación en territorio colombiano y advirtió que cualquier nación que produzca o trafique drogas hacia EE. UU. es ahora un objetivo potencial de ataques militares, “no necesariamente solo Venezuela”.

Colombia en la mira del Pentágono

La advertencia de Trump se da en un contexto de ruptura diplomática casi total:

Fin de la cooperación: Estados Unidos ya ha cortado la ayuda económica y suspendido la colaboración de inteligencia con Colombia.

Calificativo de “matón”: Trump ha llamado públicamente a Petro “matón” (thug) y “alborotador”, acusándolo de llevar a su país hacia una “trampa mortal”.

Ataques preventivos: El presidente estadounidense justificó la agresividad de sus palabras citando que los carteles están “librando una guerra” contra el pueblo estadounidense y que no habrá “refugio ni perdón” para quienes los amparen.

¡Urgente! Donald Trump aseguró que Petro está “haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos”