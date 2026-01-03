Resumen: Durante una histórica rueda de prensa desde Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump calificó la captura de Nicolás Maduro como un "asalto espectacular" comparable a operaciones de la Segunda Guerra Mundial, confirmando que la misión fue ejecutada por la Fuerza Delta con una precisión tal que no se requirió una segunda oleada de ataque. El mandatario detalló que la ofensiva incluyó bombardeos estratégicos a puntos clave como Fuerte Tiuna y que, a pesar de que un helicóptero estadounidense fue alcanzado, la operación logró la extracción de Maduro y Cilia Flores para enfrentar cargos por narcoterrorismo en Estados Unidos. Finalmente, Trump aseguró que su administración supervisará la transición en Venezuela para garantizar un proceso justo y anunció que analizará el respaldo formal a María Corina Machado, mientras el país permanece bajo la custodia del sistema de justicia norteamericano.

Donald Trump confirmó que se hará cargo de Venezuela hasta que logre una transición que garantice la paz

En una comparecencia oficial desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump ofreció nuevos pormenores sobre la operación militar “quirúrgica” que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ante medios nacionales e internacionales, el mandatario calificó la acción como un “asalto espectacular como no se había visto desde la II Guerra Mundial” y reafirmó que el país sudamericano entrará ahora en una fase de “transición justa”.

Detalles técnicos: “La operación fue letal”

A diferencia de sus comentarios informales previos, en la rueda de prensa Trump profundizó en la magnitud del despliegue del Comando Sur:

Invasión de precisión: El presidente confirmó que el ataque fue tan contundente que no fue necesario ejecutar una “segunda oleada” que ya estaba preparada.

Impacto en los objetivos: Los bombardeos con helicópteros y misiles de corto alcance se centraron en puntos logísticos estratégicos, incluyendo el Fuerte Tiuna y el Ministerio de Defensa.

Uso de fuerza élite: Se confirmó oficialmente que la captura terrestre estuvo a cargo de la Fuerza Delta, la principal unidad antiterrorista de EE. UU..

Costo humano: Trump informó que dos militares estadounidenses resultaron heridos durante la operación y que un helicóptero fue alcanzado por fuego enemigo.

El futuro político y el rol de María Corina Machado

Uno de los puntos más esperados de la rueda de prensa fue la postura de Washington sobre quién liderará el país tras el vacío de poder.

“Vamos a liderar Venezuela hasta que podamos hacer una transición justa”, declaró Trump, subrayando que Estados Unidos estará profundamente involucrado para asegurar que nadie retome el poder bajo las mismas condiciones del chavismo.

Sobre la líder opositora María Corina Machado, el presidente fue cauteloso pero abierto: afirmó que tendrá que “analizar” si respalda formalmente su presidencia, reconociendo su papel como figura clave en el proceso.

Comparencia por narcoterrorismo

Finalmente, el mandatario ratificó que no habrá vuelta atrás en el proceso judicial. Maduro y Flores están siendo trasladados para comparecer ante una corte por cargos de narcoterrorismo, un delito por el cual la Fiscalía de EE. UU. ya ha formalizado las imputaciones en Nueva York.

