¡Urgente! Dejaron en libertad a Blessd: jueza aseguró que no habría existido el secuestro extorsivo que le acusan

Resumen: Stiven Mesa Londoño, conocido mundialmente en la escena de la música urbana como Blessd, atraviesa el momento más crítico de su vida personal y jurídica. El ente acusador ha solicitado formalmente a una jueza de la república enviar al cantante a prisión de manera preventiva mientras avanza el juicio en su contra por el delito de secuestro extorsivo agravado.

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En la mañana de este martes, 16 de junio, la jueza que lleva el caso en contra del cantante paisa Blessd confirmó que el juicio continuará, pero que el reguetonero podrá seguir en libertad.

Según lo indicó la jueza, el cantante podrá seguir en libertad luego de la exposición que entregó, en la que dio detalles del caso y argumentó que, además de dejar a Blessd en libertad, ordenó seguridad para el joven que denunció al artista.

Stiven Mesa Londoño, conocido mundialmente en la escena de la música urbana como Blessd, atraviesa el momento más crítico de su vida personal y jurídica. El ente acusador ha solicitado formalmente a una jueza de la república enviar al cantante a prisión de manera preventiva mientras avanza el juicio en su contra por el delito de secuestro extorsivo agravado.

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El proceso penal, que ha captado la atención de la opinión pública, se fundamenta principalmente en dos expedientes judiciales que involucran presuntas retenciones ilegales, agresiones físicas e intimidación con armas de fuego.

El caso clave que enfrenta el artista

Este es el proceso principal que reactivó la justicia tras una acción de tutela aceptada por el Tribunal Superior de Medellín. Los denunciantes son Andrés Felipe Sánchez Quintero (reconocido por ser el doble de Ozuna en el programa de televisión Yo me llamo) y Jéfferson Sánchez.

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Los hechos: Según la denuncia, el 1 de junio de 2022 asistieron a una cita en el estudio de grabación de Blessd, ubicado entre Envigado y Medellín.

La acusación: Las presuntas víctimas afirman que una vez allí fueron privadas de su libertad y amedrentadas con armas de fuego. De acuerdo con el fiscal del caso, el objetivo de la retención era coaccionar al mánager de los imitadores para que firmara un documento donde se comprometía a dejar de lucrarse comercialmente utilizando la imagen del reguetonero paisa.

Estado actual del juicio: Tras culminar la audiencia de imputación de cargos, donde la Fiscalía expuso los testimonios y calificó al artista como un «peligro para la sociedad», la jueza del caso decidió suspender provisionalmente la sesión para evaluar todo el material probatorio.

Este lunes tomó la decisión de dejarlo en libertad.