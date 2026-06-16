Resumen: La embajada de Países Bajos solicitó revocar la libertad de un ciudadano neerlandés requerido por narcotráfico y advirtió que la decisión podría frustrar su extradición.

Liberan en Colombia a ciudadano neerlandés solicitado en extradición y Países Bajos pide reversar la medida

La embajada de Países Bajos en Colombia solicitó revocar la decisión judicial que dejó en libertad al ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, requerido por las autoridades de este país por delitos relacionados con narcotráfico y sobre quien cursa un proceso de extradición.

La petición fue presentada mediante una nota diplomática enviada el mismo día en que la jueza 44 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá concedió una acción a favor del extranjero, ordenando su liberación inmediata.

Van der Voort había sido capturado el 18 de febrero de 2026 en cumplimiento de una orden de extradición emitida por las autoridades neerlandesas.

Desde entonces permanecía recluido en la cárcel La Picota mientras avanzaba el trámite judicial para definir su envío a Europa.

La controversia surgió porque la defensa argumentó que varios documentos del expediente no contaban con traducción oficial completa al español. Según la jueza, esta situación vulneró el debido proceso y afectó la legalidad de la detención provisional, razón por la que ordenó la libertad del ciudadano neerlandés.

Sin embargo, la embajada de Países Bajos rechazó esa interpretación y sostuvo que la designación de un traductor por parte de la Corte Suprema de Justicia tenía únicamente el propósito de garantizar los derechos del procesado durante la revisión del caso, sin afectar la validez ni la formalización de la solicitud de extradición.

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En su comunicación oficial, la representación diplomática advirtió que la libertad de Van der Voort representa un alto riesgo de fuga y podría impedir que el proceso de extradición llegue a término.

Además, insistió en que la solicitud presentada por las autoridades neerlandesas cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por la legislación colombiana.

Ahora será la justicia colombiana la encargada de analizar los argumentos de ambas partes mientras continúa el debate jurídico sobre la legalidad del procedimiento de extradición.

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