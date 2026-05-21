Alias "cheo" sería el individuo que se viralizó en video cuando se llevó a padre e hijo, turistas, de una playa de Buenaventura

Resumen: De acuerdo con el reporte oficial de la Policía del Valle del Cauca, este individuo es un criminal de alto valor para las autoridades; además de alias 'Cheo', fueron capturados otros cuatro hombres, señalados como presuntos integrantes activos de 'Los Shottas' y presuntos cómplices en la retención y asesinato de los turistas.

¡Urgente: cayeron alias «cheo» y otros 4 de «Los Shottas»! Serían los presuntos responsables del asesinato de padre e hijo en Buenaventura

Minuto30.com .- El atroz secuestro y posterior homicidio de los turistas cartagüeños Alexander Valencia Hernández (43 años) y su hijo Nicolás Valencia Ducuara (22 años) no quedará en la impunidad. En un contundente operativo desplegado en la zona de La Bocana, las autoridades lograron la captura de cinco presuntos implicados en el crimen, entre ellos el temido cabecilla conocido como alias ‘Cheo’.

La efectiva labor de búsqueda inició en el mismo momento en que se conoció el secuestro el pasado 19 de mayo, logrando resultados clave gracias a la recolección de pruebas y a la valiosa información suministrada por la comunidad.

El terrible prontuario de «cheo»

El principal objetivo del operativo fue alias ‘Cheo’, el sujeto que quedó grabado en los videos virales del ataque vistiendo una camisa blanca, portando un arma de fuego y dando órdenes directas a sus cómplices mientras amedrentaba y se llevaba a Alexander Valencia.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía del Valle del Cauca, este individuo es un criminal de alto valor para las autoridades:

Es señalado como el cabecilla principal del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Shottas’ en la jurisdicción de La Bocana.

Presuntamente, también ejerce como jefe de las Redes de Apoyo al Terrorismo (RAER) del ELN en ese sector costero.

Antes de este doble crimen, ya contaba con una orden de captura vigente por un extenso prontuario que incluye: homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

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El operativo: Allanamientos y desarticulación

El golpe a esta estructura criminal se logró en un trabajo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades ejecutaron cinco diligencias de allanamiento simultáneas en el puerto.

Durante estos procedimientos, además de alias ‘Cheo’, fueron capturados otros cuatro hombres, señalados como presuntos integrantes activos de ‘Los Shottas’ y presuntos cómplices en la retención y asesinato de los turistas.

Arsenal incautado

En los allanamientos, los uniformados lograron desarmar a la estructura delincuencial, incautando un arsenal y material clave para la investigación:

Un fusil de asalto.

Dos pistolas.

Munición de diferentes calibres.

Una granada de fragmentación.

Varios teléfonos celulares (vitales para el análisis técnico y extracción de información).

Los cinco capturados y los elementos probatorios ya fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Mientras tanto, los investigadores continúan con la recolección de material técnico y testimonial para esclarecer por completo el caso y asegurar una condena ejemplar.