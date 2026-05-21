Resumen: Padre e hijo habían viajado a la región con fines turísticos, pero su estadía se convirtió en una pesadilla. El cuerpo de Alexander Valencia fue encontrado abandonado en una de las playas de Buenaventura, de su hijo aun no hay rastro aunque se supo que también fue asesinado

Buenaventura sin dios y sin ley: En video quedó momento en que creador de contenido es interceptado por «malandros»

Minuto30.com .- Un escabroso crimen ha generado conmoción e indignación a nivel nacional. En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexander Valencia Hernández, un turista y creador de contenido que había sido reportado como desaparecido junto a su hijo durante el pasado fin de semana en la zona rural del puerto.

El trágico descubrimiento se suma a la difusión de crudos videos en redes sociales que documentan el ataque del que fueron víctimas a manos de estructuras criminales.

El hallazgo y los signos de violencia

El cuerpo de Alexander Valencia fue encontrado abandonado en una de las playas de Buenaventura. De acuerdo con los primeros reportes forenses y de las autoridades que atendieron la escena, el cadáver presentaba evidentes signos de tortura y heridas letales, confirmando la crueldad con la que actuaron sus captores.

Padre e hijo habían viajado a la región con fines turísticos, pero su estadía se convirtió en una pesadilla al cruzarse con el accionar de bandas delincuenciales que operan en la zona costera.

La angustiosa búsqueda de Nicolás Valencia

Mientras las autoridades avanzan en el levantamiento y las pesquisas por el homicidio de Alexander, la incertidumbre rodea el paradero de su hijo, Nicolás Valencia Ducuara.

Oficialmente, el joven se mantiene bajo el estatus de desaparecido. Sin embargo, la angustia de la familia y de la comunidad ha aumentado en las últimas horas debido a versiones extraoficiales que circulan en la región, las cuales aseguran que Nicolás también habría sido torturado y asesinado por los mismos victimarios. La Fuerza Pública y los organismos de socorro mantienen activos los protocolos de búsqueda para establecer su ubicación real y esclarecer estas versiones.

Terror en La Bocana: Videos virales del ataque

El origen de esta tragedia se remonta al pasado fin de semana en el sector turístico de La Bocana. Según la información recopilada, padre e hijo fueron interceptados y víctimas de un ataque con arma de fuego perpetrado por individuos armados pertenecientes a bandas locales.

El nivel de sevicia del crimen ha quedado expuesto públicamente debido a que los mismos atacantes habrían grabado el momento del secuestro y las agresiones. Estos videos se han hecho virales en diversas plataformas digitales, generando un profundo rechazo por parte de la ciudadanía y sirviendo como material probatorio clave para que la Fiscalía y la Policía identifiquen y capturen a los responsables de este atroz hecho.