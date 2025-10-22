¡Urgente! Capturaron al sobrino de la periodista María Victoria Correa, asesinada en Envigado frente a él

Resumen: Un menor de 17 años fue aprehendido por su presunta implicación en el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado. Las autoridades investigan si el joven sería el autor intelectual del crimen, motivado por una herencia de 3.000 millones de pesos. Su aprehensión se da tras la captura previa de los tres autores materiales.