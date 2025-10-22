Los detalles inéditos del homicidio de la periodista María Victoria Correa: esto cobraron los sicarios
¡Urgente! Capturaron al sobrino de la periodista María Victoria Correa, asesinada en Envigado frente a él

Resumen: Un menor de 17 años fue aprehendido por su presunta implicación en el asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado. Las autoridades investigan si el joven sería el autor intelectual del crimen, motivado por una herencia de 3.000 millones de pesos. Su aprehensión se da tras la captura previa de los tres autores materiales.

En las últimas horas se conoció que las autoridades aprehendieron al menor de 17 años que se encontraba con la periodista María Victoria correa y con su hermana el día que fueron asesinadas dentro de una panadería en Envigado.

Según se pudo conocer, el menor estaría implicado en el homicidio de la periodista, y se investigaría si sería el determinador del crimen, al parecer, por una herencia cercana a los 3.000 millones de pesos.

Las autoridades aún no han entregado detalles, pero tras la captura y judicialización de los tres autores materiales, se presume que con la aprehensión del menor se conocería el autor intelectual del hecho.

En desarrollo.

