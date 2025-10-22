¡El sueño se hará realidad! Fico anuncia que el Atanasio Girardot tendrá la remodelación de talla mundial

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha generado gran expectativa en la ciudad al anunciar que muy pronto se revelarán los detalles del proyecto de remodelación del Estadio Atanasio Girardot.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el mandatario confirmó la iniciativa y adelantó detalles importantes sobre su financiamiento y objetivo.

«Nuestra ciudad tendrá un Estadio como se lo merece», declaró enfáticamente «Fico» Gutiérrez, aludiendo a la necesidad de modernizar el principal escenario deportivo de la capital antioqueña.

El alcalde reveló que el proyecto no es improvisado, sino que es fruto de un trabajo de meses.

“Llevamos varios meses trabajando en la estructuración del proyecto”, afirmó. Además, subrayó la visión de tener un espacio de primer nivel para el fútbol local e internacional.

Según el mandatario, la remodelación garantizará que los dos equipos de la ciudad, el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, puedan disputar sus encuentros en un escenario «de talla internacional.

Además, aseguró que este proyecto es pensando en la ciudadanía: “Nuestra gente lo disfrutará”.

Uno de los detalles más destacados del anuncio es la fuente de financiación del megaproyecto.

El alcalde Gutiérrez adelantó que la obra se realizará «con recursos públicos desde la Alcaldía de Medellín«, marcando una postura clara sobre el manejo de la inversión para la renovación del escenario deportivo.

Se espera que en los próximos días la Alcaldía de Medellín entregue el anuncio completo y detallado del proyecto, incluyendo diseños, cronogramas de ejecución y el presupuesto estimado.

