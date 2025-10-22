Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡El sueño se hará realidad! Fico anuncia que el Atanasio Girardot tendrá la remodelación de talla mundial

    • ¡El sueño se hará realidad! Fico anuncia que el Atanasio Girardot tendrá la remodelación de talla mundial

    ¡El sueño se hará realidad! Fico anuncia que el Atanasio Girardot tendrá la remodelación de talla Mundial
    Federico Gutiérrez anuncia la remodelación del Atanasio Girardot con inversión pública para modernizar el estadio y el fútbol de Medellín. Foto: Cortesía
    Compartir:

    • El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha generado gran expectativa en la ciudad al anunciar que muy pronto se revelarán los detalles del proyecto de remodelación del Estadio Atanasio Girardot.

    A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el mandatario confirmó la iniciativa y adelantó detalles importantes sobre su financiamiento y objetivo.

    «Nuestra ciudad tendrá un Estadio como se lo merece», declaró enfáticamente «Fico» Gutiérrez, aludiendo a la necesidad de modernizar el principal escenario deportivo de la capital antioqueña.

    El alcalde reveló que el proyecto no es improvisado, sino que es fruto de un trabajo de meses.

    “Llevamos varios meses trabajando en la estructuración del proyecto”, afirmó. Además, subrayó la visión de tener un espacio de primer nivel para el fútbol local e internacional.

    ¡El sueño se hará realidad! Fico anuncia que el Atanasio Girardot tendrá la remodelación de talla mundial

    Según el mandatario, la remodelación garantizará que los dos equipos de la ciudad, el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, puedan disputar sus encuentros en un escenario «de talla internacional.

    Además, aseguró que este proyecto es pensando en la ciudadanía: “Nuestra gente lo disfrutará”.

    Uno de los detalles más destacados del anuncio es la fuente de financiación del megaproyecto.

    El alcalde Gutiérrez adelantó que la obra se realizará «con recursos públicos desde la Alcaldía de Medellín«, marcando una postura clara sobre el manejo de la inversión para la renovación del escenario deportivo.

    Se espera que en los próximos días la Alcaldía de Medellín entregue el anuncio completo y detallado del proyecto, incluyendo diseños, cronogramas de ejecución y el presupuesto estimado.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Ángel Barajas, sexto en la final del All-around del mundial de Gimnasia Artística en Yakarta

    Envigado quiere ser campeón de la Copa: Sacó a Millonarios, sacó a Pereira ¿Sigue el DIM?

    ¡Máxima concentración! Colombia Femenina entrena con grupo completo y afina táctica para la Liga de Naciones

    La Selección Colombia Sub-17 cae por la mínima en su primer amistoso en Montevideo

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¿Castigaron a Marquínez? Convocados de Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas

    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

    ¡Hoy juega el verde! Atlético Nacional quiere ser el rival del América de Cali en la Copa

    ¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    ¡Pilas! Cambiaron el horario para el clásico entre Atlético Nacional y el DIM

    «Nunca he estado tan cerca»: Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional

    «Nunca he estado tan cerca»: Leonel Álvarez le coquetea a Atlético Nacional

    ¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional

    ¡Toda de Restrepo! El DIM quedó ‘cojo’ para el clásico contra Atlético Nacional


    [grupos] [fixture items="7"]