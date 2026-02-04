Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medios locales reportan la presunta captura de Alex Saab en Venezuela por parte de funcionarios del SEBIN, lo que ha generado una gran expectativa política. Actualmente, se espera la confirmación oficial por parte de las autoridades para determinar si el procedimiento responde a una orden de detención emitida desde Estados Unidos, país que mantiene procesos judiciales abiertos contra el empresario.

¡Urgente! Capturan en Venezuela a Alex Saab: al parecer fue el FBI con ayuda del gobierno venezolano

Diversas fuentes y medios locales informan que el empresario Alex Saab habría sido detenido en las últimas horas por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Según los reportes preliminares, Saab se encontraría bajo custodia en la sede del organismo de inteligencia. Aunque los detalles del operativo aún son herméticos, la noticia ha generado una fuerte sacudida política dada la cercanía del empresario con la administración de Nicolás Maduro.

Le puede interesar: ¡Indignante! A un mono lo emborrachaban y a otra la tenían con pañales y uñas pintadas en el Valle de Aburrá

Puntos clave:

Custodia del SEBIN: Se indica que el cuerpo de inteligencia nacional lideró el procedimiento.

Vínculo con EE. UU.: Autoridades y analistas están a la espera de confirmar si esta detención responde a una solicitud judicial u orden de captura emitida desde Estados Unidos, país que lo ha señalado previamente en procesos de lavado de activos.

En desarrollo: Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía o el Ministerio de Comunicación.

Noticia en desarrollo.

¡Urgente! Capturan en Venezuela a Alex Saab: al parecer fue el FBI con ayuda del gobierno venezolano