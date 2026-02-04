Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos monos cariblancos fueron rescatados en el Valle de Aburrá tras sufrir crueles actos de maltrato y humanización. Uno de ellos perdió sus dientes.

¡Indignante! A un mono lo emborrachaban y a otra la tenían con pañales y uñas pintadas en el Valle de Aburrá

La crueldad humana contra la naturaleza ha vuelto a quedar en evidencia en Antioquia tras el rescate de dos ejemplares de fauna silvestre que sufrieron torturas inimaginables en cautiverio.

El primer caso, reportado en las últimas horas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, involucra a un mono cariblanco macho que era utilizado como “objeto de diversión” por un ciudadano que le suministraba bebidas alcohólicas.

Al llegar al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR), los veterinarios descubrieron una escena de horror: al animal le fueron arrancados los dientes de forma traumática para evitar mordeduras, lo que le provocó una gingivitis severa y la incapacidad de alimentarse por sí mismo.

El segundo caso de fauna silvestre rescatada es el de una pequeña hembra bebé. Tras permanecer dos meses secuestrada en un hogar, la mona fue encontrada usando pañales, con perforaciones en sus orejas para usar aretes y hasta con las uñas pintadas con esmalte.

Lea también: Acribillaron en su carro a alias ‘Mono Arley’, cabecilla de ‘El Ajizal’ en Itagüí

Según Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental de la entidad, el animal presenta lesiones en la piel por el roce constante del pañal y un cuadro de estrés agudo debido a la manipulación humana.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Estas prácticas, aunque parezcan “cuidados” para algunos, representan un maltrato que altera irreversiblemente el comportamiento natural de la especie.

Las autoridades ambientales advirtieron que estos no son hechos aislados, pues desde 2024 se han recibido 52 monos cariblancos en un territorio donde esta especie ni siquiera habita de forma natural, lo que confirma la ruta del tráfico ilegal.

La fauna silvestre no son mascotas y su tenencia constituye un delito ambiental que acarrea graves sanciones legales. El llamado a la ciudadanía es contundente: denunciar cualquier caso de cautiverio a través de la línea 123.

Más noticias de Medellín