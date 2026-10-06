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    Urgente: Buscan a ‘Milagro’, gata rescatada y con problemas de movilidad, extraviada en Laureles La Castellana

    Es muy probable que ‘Milagro’ se encuentre escondida, asustada o imposibilitada para moverse a grandes distancias

    Publicado por: SoloDuque

    milagro , gatica perdida en laureles
    Urgente: Buscan a ‘Milagro’, gata rescatada y con problemas de movilidad, extraviada en Laureles La Castellana

    Resumen: 'Milagro' es una gata recién rescatada que no tiene movilidad en sus patas traseras y requiere medicación. Desapareció la madrugada de este 6 de octubre.

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    Minuto30.com .- Cuidadores y rescatistas de animales en el sector de Laureles La Castellana iniciaron una búsqueda desesperada para localizar a ‘Milagro’, una pequeña gata que requiere atención médica urgente debido a su delicado estado de salud. La felina desapareció del lugar donde estaba siendo resguardada durante la madrugada de este martes 6 de octubre.

    Su historia y condición médica vital

    ‘Milagro’ hace honor a su nombre. Fue rescatada apenas la semana pasada tras ser hallada abandonada en una carretera en condiciones críticas. La gata presenta un cuadro clínico severo y evidente: no tiene movilidad en la mitad posterior de su cuerpo (sus patas traseras están paralizadas).

    Desde el momento de su rescate, sus cuidadores han asumido su proceso de recuperación, sometiéndola a ecografías y múltiples procedimientos médicos. Actualmente, la felina se encuentra bajo un tratamiento estricto y medicación continua, lo que hace que su pronta localización sea una cuestión de vida o muerte.

    «La rescatamos la semana pasada de la carretera… está aún en proceso con medicamentos, despertamos hoy y no la encontramos», relataron angustiados sus cuidadores. Las circunstancias de su desaparición resultan desconcertantes, teniendo en cuenta su incapacidad para desplazarse con normalidad.

    Línea de contacto para información

    Dada su discapacidad, es muy probable que ‘Milagro’ se encuentre escondida, asustada o imposibilitada para moverse a grandes distancias por sus propios medios en los alrededores de La Castellana.

    Se hace un llamado urgente a los vecinos del sector, transeúntes, trabajadores de la zona y clínicas veterinarias para estar alerta. Quienes tengan información sobre su paradero, la hayan visto o la hayan auxiliado, pueden comunicarse de manera inmediata a la línea directa de sus rescatistas:

    • WhatsApp de contacto: 321 841 5912

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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