Resumen: Una menor de 12 años desapareció en Medellín luego de ser vista por última vez en el sector de San Javier. Según sus familiares, la niña habría salido acompañada de un hombre, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad. Las autoridades investigan el caso mientras la familia solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero.

¡Urgente! Buscan a menor de 12 años desaparecida en Medellín; habría sido llevada por un hombre

Las autoridades y familiares buscan a Alexnan Ganeysha García Figueroa, una menor de 12 años, cuyo paradero se desconoce desde el lunes 29 de diciembre, cuando fue vista por última vez en el barrio 20 de Julio, comuna 13 de Medellín.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la desaparición no correspondería a un caso voluntario. Familiares indican que la menor habría sido convencida y posteriormente llevada por un hombre, situación que quedó registrada en cámaras de seguridad.

El hecho habría ocurrido en el sector de San Javier, donde, según versiones entregadas por personas cercanas a la familia, se observa el momento en que la menor sale acompañada de un adulto. Las circunstancias en las que se dio este encuentro son materia de verificación por parte de las autoridades.

La familia de la menor atraviesa momentos de profunda angustia y solicitan ayuda urgente a la ciudadanía para difundir su imagen y la información disponible, con el fin de facilitar su pronta ubicación.

El caso fue activado bajo la Ruta Urgente de Búsqueda, un mecanismo que se implementa cuando existe un riesgo inminente para la integridad de una persona desaparecida, especialmente cuando se trata de un menor de edad.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que, si tiene información sobre el paradero de Alexnan Ganeysha García Figueroa, se comunique de inmediato a la línea 324 290 98 01 o a través de los canales oficiales de la Policía y la Alcaldía de Medellín.