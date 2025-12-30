Menú Últimas noticias
    Juan David Cardona desapareció en Medellín

    Desapareció el 28 de diciembre de 2025 en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Juan David Cardona desapareció en Medellín

    Resumen: Juan David Cardona Cano tenía 19 años al momento de su desaparición, ocurrida el 28 de diciembre de 2025 en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín.

    Juan David Cardona Cano tenía 19 años al momento de su desaparición, ocurrida el 28 de diciembre de 2025 en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín.

    Entre sus señales particulares se destacan un tatuaje en el antebrazo derecho con el nombre “Johan” y una cruz, así como la amputación de la tercera falange del dedo quinto de la mano derecha.

    Al momento de desaparecer vestía un pantalón creisy color azul, una chaqueta grande de color negro y tenis blancos; en cada una de las botas tenía un pato. Físicamente, es de contextura delgada, piel trigueña, cabello liso y negro, rostro alargado, nariz recta, boca pequeña con labios pequeños y ojos medianos de color negro.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


