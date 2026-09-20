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Resumen: Si usted ha visto a Kyra, tiene información sobre su paradero o la ha resguardado en su vivienda, comuníquese de inmediato

¡Urgente! Buscan a Kyra, perrita sorda y de avanzada edad extraviada en el parque lineal La Almería

Minuto30.com .- Una familia vive horas de angustia en la búsqueda de Kyra, una perrita de avanzada edad que se encuentra desaparecida desde el pasado 18 de septiembre, cuando fue vista por última vez en el sector del parque lineal La Almería, occidente de Medellín.

El caso reviste especial urgencia debido al estado de la mascota, por lo que sus dueños han extendido un llamado a la solidaridad ciudadana para lograr su pronto rescate:

Condición vulnerable: Kyra padece de sordera y es de avanzada edad, por lo que requiere de atenciones y cuidados especiales que solo su círculo familiar sabe brindarle.

Riesgo en las calles: Sus dueños enfatizan la necesidad de que regrese a su hogar lo antes posible para garantizar su bienestar y evitar que su salud se deteriore.

Línea de contacto: Si usted ha visto a Kyra, tiene información sobre su paradero o la ha resguardado en su vivienda, comuníquese de inmediato al celular 319 593 5342.

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