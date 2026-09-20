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    Dale una segunda oportunidad: Niño, un perrito de un año, busca un hogar definitivo

    Quienes deseen transformar la historia de Niño y sumarlo como un nuevo integrante a su familia, pueden iniciar el contacto de manera directa

    Publicado por: SoloDuque

    Dale una segunda oportunidad: Niño, un perrito de un año, busca un hogar definitivo

    Resumen: Quienes deseen transformar la historia de Niño y sumarlo como un nuevo integrante a su familia, pueden iniciar el contacto de manera directa

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    Minuto30.com .- Niño es un perro joven de apenas un año de edad que se encuentra a la espera de una familia dispuesta a brindarle el cariño que necesita. Actualmente, reside en un albergue temporal, donde aguarda con la esperanza de encontrar un hogar definitivo y una nueva oportunidad de vida.

    Quienes deseen transformar la historia de Niño y sumarlo como un nuevo integrante a su familia, pueden iniciar el contacto de manera directa:

    Canal de adopción: Los interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 301 223 1308 para conocer más detalles sobre el perrito y el proceso de entrega.

    adopta nino arnes verde

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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