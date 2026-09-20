Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Quienes deseen transformar la historia de Niño y sumarlo como un nuevo integrante a su familia, pueden iniciar el contacto de manera directa

Dale una segunda oportunidad: Niño, un perrito de un año, busca un hogar definitivo

Minuto30.com .- Niño es un perro joven de apenas un año de edad que se encuentra a la espera de una familia dispuesta a brindarle el cariño que necesita. Actualmente, reside en un albergue temporal, donde aguarda con la esperanza de encontrar un hogar definitivo y una nueva oportunidad de vida.

Quienes deseen transformar la historia de Niño y sumarlo como un nuevo integrante a su familia, pueden iniciar el contacto de manera directa:

Canal de adopción: Los interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 301 223 1308 para conocer más detalles sobre el perrito y el proceso de entrega.