Dale una segunda oportunidad: Niño, un perrito de un año, busca un hogar definitivo

Resumen: Quienes deseen transformar la historia de Niño y sumarlo como un nuevo integrante a su familia, pueden iniciar el contacto de manera directa
Minuto30.com .- Niño es un perro joven de apenas un año de edad que se encuentra a la espera de una familia dispuesta a brindarle el cariño que necesita. Actualmente, reside en un albergue temporal, donde aguarda con la esperanza de encontrar un hogar definitivo y una nueva oportunidad de vida.
Quienes deseen transformar la historia de Niño y sumarlo como un nuevo integrante a su familia, pueden iniciar el contacto de manera directa:
Canal de adopción: Los interesados pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 301 223 1308 para conocer más detalles sobre el perrito y el proceso de entrega.
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