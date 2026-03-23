Resumen: La prioridad de las unidades que llegaron inicialmente a la zona es el triage y la evacuación aeromédica de los sobrevivientes hacia centros asistenciales de alta complejidad.

¡Urgente! Avión de la Fuerza Aérea con más de 100 militares se accidentó en Putumayo

Minuto30.com .- Máxima tensión en el departamento del Putumayo. La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó en las últimas horas el accidente de una de sus aeronaves de transporte en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo. Según reportes preliminares, el avión movilizaba a tres pelotones del Ejército Nacional, lo que significa que a bordo se encontraban más de 100 uniformados.

Emergencia en la selva de Puerto Leguízamo

El siniestro ocurrió mientras la aeronave cumplía misiones de apoyo logístico y traslado de tropas en esta región estratégica del sur del país. Aunque la FAC ha confirmado el evento, aún existe una enorme incertidumbre sobre el estado de salud de los ocupantes.

Ubicación: Zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Ocupantes: Más de 100 militares (3 pelotones del Ejército).

Estado actual: Unidades de búsqueda y rescate (SAR) y helicópteros de la Aviación del Ejército ya se desplazan al área, la cual presenta dificultades de acceso por la densidad de la selva.

Sin reporte oficial de víctimas

Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni el Comando General de las Fuerzas Militares han emitido un balance de heridos o víctimas fatales, aunque medios nacionales confirman que se han evacuado 20 uniformados gravemente heridos. La prioridad de las unidades que llegaron inicialmente a la zona es el triage y la evacuación aeromédica de los sobrevivientes hacia centros asistenciales de alta complejidad.

“Equipos de rescate y unidades militares se encuentran en el área para atender la emergencia y establecer el estado de los ocupantes de la aeronave”, señaló un vocero oficial de la FAC.

Hipótesis del accidente

Aunque es prematuro establecer las causas, expertos en aviación militar sugieren que las condiciones meteorológicas en el Putumayo o una falla técnica en la fase de aproximación podrían ser factores clave. La Inspección General de la Fuerza Aeroespacial ya ha designado una comisión especial para iniciar las investigaciones técnicas una vez se logre asegurar el lugar del siniestro.

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